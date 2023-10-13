روسيا وسعي للمشاركة ببناء محطة نووية سعودية
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لـRT:
- 4500 شخص من أكثر من 80 بلدا يشاركون في منتدى الطاقة في موسكو
- أجرينا محادثات مع عدد كبير من الوزراء ورؤساء الشركات من العالم في المنتدى
- الهدف الرئيسي من تنظيم منتدى الطاقة تم تحقيقه
- هناك عدد من الدول الغير الصديقة التي تحافظ على الحوار معنا
- أوروبا تحتاج إلى موارد الطاقة والغاز الروسي رخيص ويعول عليه
- نعتقد أن أسواق الطاقة تحتاج إلى تنويع التوريدات في مختلف الاتجاهات
- النمو والاستهلاك في الشرق أسرع وهو ما حفزنا إلى التوجه إلى هناك
- في الأيام الأولى للنزاع في الشرق الأوسط ارتفع سعر النفط بضعة دولارات
- ما نراه الآن في الأسواق العالمية يعكس التوازن الحالي في سوق النفط
- القرارات التي اتخذت في أوبك+ تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط
- سنأخذ في الحسبان وضع السوق حين اتخاذ القرارات في الفترة المقبلة
- انتقلنا وسيطا إلى التجارة باليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم وغيرها من العملات
- الأهم توصلنا إلى آليات وأدوات للتسديد تسمح لنا بالمتاجرة بأسعار السوق وضمان التوريد
- الحسم يعكس سعر السوق لمنتجاتنا والحسم الآن هو نحو 12 دولارا للبرميل الواحد
- الموازنة العامة لروسيا تعتمد سعر 70 دولارا للبرميل الواحد
- مشروع الغاز مع تركيا كبير وله مستقبل كبير وهو لا يزال قيد الدراسة والمناقشة
- هناك مخطط لمشروع آرتيك بـ22 مليون طن
- لدينا خطط كبرى لكي نحصل على حصة 20% من سوق الغاز الطبيعي
- توريد الغاز إلى أوروبا يعتمد على الطلب هناك وعلى السياسات لديهم
- أجرينا اجتماعا مع اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وناقشنا مواضيع عديدة منها الطاقة النووية
- "روس آتوم" تشارك في مناقصة المحطة النووية السعودية
- لدينا العديد من المشاريع المشتركة والهامة مع السعودية في العديد من المجالات
- وقعنا على برتوكول تعاون مع السعودية وسنمضي في العمل سويا