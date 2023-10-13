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نيوزميكر

روسيا وسعي للمشاركة ببناء محطة نووية سعودية

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لـRT:

  • 4500 شخص من أكثر من 80 بلدا يشاركون في منتدى الطاقة في موسكو
  • أجرينا محادثات مع عدد كبير من الوزراء ورؤساء الشركات من العالم في المنتدى
  • الهدف الرئيسي من تنظيم منتدى الطاقة تم تحقيقه
  • هناك عدد من الدول الغير الصديقة التي تحافظ على الحوار معنا
  • أوروبا تحتاج إلى موارد الطاقة والغاز الروسي رخيص ويعول عليه
  • نعتقد أن أسواق الطاقة تحتاج إلى تنويع التوريدات في مختلف الاتجاهات
  • النمو والاستهلاك في الشرق أسرع وهو ما حفزنا إلى التوجه إلى هناك
  • في الأيام الأولى للنزاع في الشرق الأوسط ارتفع سعر النفط بضعة دولارات
  • ما نراه الآن في الأسواق العالمية يعكس التوازن الحالي في سوق النفط
  • القرارات التي اتخذت في أوبك+ تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط
  • سنأخذ في الحسبان وضع السوق حين اتخاذ القرارات في الفترة المقبلة
  • انتقلنا وسيطا إلى التجارة باليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم وغيرها من العملات
  • الأهم توصلنا إلى آليات وأدوات للتسديد تسمح لنا بالمتاجرة بأسعار السوق وضمان التوريد
  • الحسم يعكس سعر السوق لمنتجاتنا والحسم الآن هو نحو 12 دولارا للبرميل الواحد
  • الموازنة العامة لروسيا تعتمد سعر 70 دولارا للبرميل الواحد
  • مشروع الغاز مع تركيا كبير وله مستقبل كبير وهو لا يزال قيد الدراسة والمناقشة
  • هناك مخطط لمشروع آرتيك بـ22 مليون طن
  • لدينا خطط كبرى لكي نحصل على حصة 20% من سوق الغاز الطبيعي
  • توريد الغاز إلى أوروبا يعتمد على الطلب هناك وعلى السياسات لديهم
  • أجرينا اجتماعا مع اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وناقشنا مواضيع عديدة منها الطاقة النووية
  • "روس آتوم" تشارك في مناقصة المحطة النووية السعودية
  • لدينا العديد من المشاريع المشتركة والهامة مع السعودية في العديد من المجالات
  • وقعنا على برتوكول تعاون مع السعودية وسنمضي في العمل سويا

 

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