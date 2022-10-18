روسيا والناتو.. هل يشعل التوتر حربا مباشرة؟

مع تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الناتو بدأ الحلف مناورات عسكرية في بحر الشمال وبلجيكا والمملكة المتحدة لاختبار منظومته للردع النووي تضم قاذفات ومقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية..

في الأثناء يستمر وصول القوات الروسية إلى بيلاروس في إطار اتفاق ثنائي لحماية حدود بيلاروسيا الغربية، تحرك يأتي حسب الكرملين ضمن عملية دفاعية فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الخطوة يمليها النشاط الجاري في المناطق المجاورة.

فهل تؤشر هذه التحركات العسكرية على تصاعد خطر الصدام المباشر بين روسيا والناتو؟ وهل يدفع خطر المواجهة الشاملة نحو إعادة تأهيل الخيار التفاوضي؟

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