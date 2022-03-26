روسيا تحذر.. هل ينهار الاقتصاد العالمي

قالت الخارجية الروسية إن العقوبات الغربية ضد روسيا تقوض الثقة بالنظام النقدي الدولي..

وقال رئيس قسم شؤون أمريكا اللاتينية في الخارجية الروسية ألكسندر شتينين إن العقوبات المفروضة على روسيا تنتهك قواعد اقتصاد السوق.. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف روسيا فحسب بل دول العالم كله وبينها دول الغرب.. من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.. إن الحرب الاقتصادية ضد روسيا ستدمر النظام الاقتصادي العالمي ، معتبرا أن أحادية القطب انتهت و أن الولاياتِ المتحدة لم تعُد تتسيدُ العالمَ ... فما هي تداعيات القرارات الغربية ضد روسيا على الدول الغربية نفسها وعلى الاقتصاد العالمي ؟

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