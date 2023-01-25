روسيا تحذر.. هل تدمر واشنطن أوروبا بجرها نحو حرب كبيرة؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تسمح بتشكيل تهديدات لأمنها على أراضيها التاريخية، واصفا الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا بقوة احتلال..

بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن أوروبا بحاجة لأن تستيقظ من سباتها العميق، وتعي أن الولايات المتحدة كانت المستفيدة من الحربين العالميتين السابقتين وهي تجرها الآن الى حرب أخرى كبيرة بما يخدم مصالحها... وفي هذا السياق قال الصحفي الأمريكي آرون ماتي إن الولايات المتحدة أقنعت ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا من أجل رفع حدة الصراع بين روسيا وألمانيا.

فإلى حد تسيطر واشنطن على القرار الأوروبي، وهل تدفعهم فعلا الى صراع مع موسكو، يستنفد طاقة الجانبين ويعزز النفوذ الأمريكي؟

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