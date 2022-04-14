روسيا تتوعد.. ما مصير الأسلحة الغربية لكييف؟

أسقطت موسكو أي حصانة عن أي جهد غربي لمد كييف بالأسلحة. القوافل الغربية التي تحمل أسلحة إلى أوكرانيا هدفٌ مشروع للجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية.

فالقيادة الروسية ترى أن الهدف من إرسال هذه الأسلحة هو عرقلة عملياتها العسكرية، ومساعدة النازيين والراديكاليين الأوكرانيين على قتل الجنود الروس، وبالتالي إطالة أمد الحرب مع استحالة تغيير نتيجتها. لا شك في أن واشنطن والناتو تعيدان الحسابات على ضوء الموقف الروسي، لكن من المستبعد أن يغيرا هذه الحسابات. ما هي الاحتمالات حين تنفذ موسكو تهديدها؟ وهل يمكن أن تتسع رقعة الصراع على ضوء كل ذلك؟ وما هي في المقابل الخيارات أمام واشنطن والناتو؟