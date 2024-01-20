رفض حل الدولتين والتمسك بالسيطرة الأمنية على غزة

في معرض رده على الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وأن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رفضه لحديث بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو شدد مجددًا لبايدن على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة بعد تدمير حماس بحسب وصفه وذلك لضمان أنها لن تشكل تهديدا بعد الآن لتل أبيب، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية.

وفيما يشير بايدن إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعارض حل الدولتين، تفيد وسائل إعلام أمريكية أن نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية مقابل قيام دولة فلسطينية

فكيف يمكن فهم الموقف الإسرائيلي حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على غزة؟ وإلى أي درجة تكشف هذه التصريحات المتناقضة بين بايدن ونتنياهو عن أزمة في الخفاء بين واشنطن وتل أبيب؟

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