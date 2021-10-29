دعم حزب الله لجورج قرداحي.. هل صعّد الأزمة بين لبنان والسعودية؟

من بيانات العواصم الخليجية المنددة، وصولا إلى قرارات الرياض بوقف كل الواردات والمطالبة بمغادرة السفير اللبناني، انتقل السجال حول تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قدراحي حول حرب اليمن إلى الداخل اللبناني.. حيث تباينت الرؤى حد التراشق بالبيانات حول كيفية تدبير الأزمة.

ففيما انبرى حزب الله للدفاع عن تصريحات قرداحي واعتبرها موقفا شجاعا من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني.. مبديا رفضا قاطعا لأي محاولة للدفع نحو استقالة الوزير.

انتقد تيار المستقبل بيان حزب الله واعتبره مطالعة دفاعية ضُمنت هجوماً على السعودية ودول الخليج في خروج حسب المستقبل عن مقتضيات المصلحة الوطنية.

فما هي خلفيات وأبعاد التوتر المستجد على الساحة اللبنانية بسياقاتها المتأزمة؟