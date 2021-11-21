حماس تحذر إسرائيل بهجوم القدس.. ما خيارات الرد لدى تل أبيب؟

عقبَ أيام من تصنيف لندن لها حركة إرهابية، أعلنت حماس تبنيها عملية في مدينة القدس نفذها أحد قيادييها وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة عدة أشخاص بينهم عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت العملية بالمروعة مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات لقوات الأمن بالاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة.

فماذا تعني عملية القدس من الناحية العسكرية والأمنية؟ وهل تتجه الأمور لموجة تصعيد بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية؟

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