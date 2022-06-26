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حظر الذهب الروسي.. ما مصير اقتصاد أوروبا؟

أخبار العالم

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ضمن أحدث حزمة من العقوبات الموجهة ضد روسيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع تعتزم إعلان حظر على واردات الذهب الروسي

خلال قمة المجموعة المنعقدة بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيحرم موسكو من عشرات المليارات من الدولارات من عائدات هذه السلعة التصديرية المهمة.
من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدراسة إمكانية فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تضر هذه العقوبات باقتصاد التكتل الأوروبي.
فما قدرة الغرب على حرمان موسكو من عائدات المعدن النفيس؟ وهل يرتد هذا القرار على أصحابه؟

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