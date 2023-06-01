توسيع بريكس.. انحسار للنفوذ الأمريكي ومجموعة السبع

عقد وزراء خارجية مجموعة بريكس والتي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا اجتماعاتهم في كيب تاون تحضيرا لقمة المجموعة المقبلة.

المباحثات تناولت ملفات عديدة أهمها معايير توسيع المجموعة الى شركاء جدد عبر اعتماد صيغة "بريكس بلاس" وبنك التنمية الجديد واستخدام العملات الوطنية في التجارة العالمية بالاضافة الى بحث العقوبات الأحادية التي أضرت بدول كثيرة.

وسط تزايد الإقبال الدولي على بريكس وطلبات الانضمام العديد للمجموعة.. فما أهمية هذا التكتل في ظل التطورات الدولية الراهنة؟

Your browser does not support audio tag.