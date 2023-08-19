توتر صيني أمريكي.. هل ينزلق لمواجهة عسكرية بالمحيط الهادئ؟

فيما اختتمت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أعمالها في منتجع كامب ديفيد،

يأتي رد بكين سريعًا على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين الذي انتقد القمة محذرًا من تحويل منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى ساحة منافسة جيوسياسية، ومشيرًا إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى. وإلى جانب الرد السياسي تبدأ الصين تدريبات عسكرية حول تايوان معتبرة إياها بمثابة تحذير صارم لتايبيه في أعقاب زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة. فما المرحلة الجديدة التي تؤسس لها قمة كامب ديفيد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟ وإلى أي درجة يقرب ذلك أطراف الصراع من مواجهة عسكرية مباشرة؟

Your browser does not support audio tag.