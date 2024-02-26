تقدم للجيش الروسي على الجبهات.. وتخبط غربي حيال تسليح كييف

يستمر تقدم الجيش الروسي في عمق دفاعات الجيش الأوكراني الذي اعترف قادَتُه بخسارة بلدات كان يتحصن بها..

تقدم أكد على تطور القدرات العسكرية الروسية وتحطيمها لأسطورة السلاح الغربي وآخرُها احتراق أول ِدبابة أمريكية من طراز أبرامز المعززة بحماية ديناميكية في منطقة العملية العسكرية تضاف إلى مثيلاتها من دبابات تشالنجر البريطانية وليوبارد الألمانية..

أمام هذا التقدم يبرز التساؤل حول مدى نية الغرب لإعادة نظرها في سياق دعمها لأوكرانيا المضطربة داخلياً قبل أن يكون عسكريا.. في ظل تغيرات متسارعة تفرض على الغرب سياسة الأمر الواقع.

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