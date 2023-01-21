الجيش الروسي يتقدم في دونيتسك وزابوروجيا.. هل اقتربت مواجهة الناتو؟
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تطورات ميدانية متسارعة مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا،
القوات الروسية تخترق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات هامة بمقاطعة زابوروجيا، مع اقتراب مقاتلي فاغنر من فرض حصار عملياتي على مدينة أرتيوموفسك..
بالتوازي يستحضر رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي انتصارات روسيا على نابليون وهتلر، ويذكر بأن روسيا معتادة على القتال حتى النهاية، فيما يؤكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي صعوبة إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكراني هذا العام..