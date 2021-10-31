تفاقم أزمة لبنان مع السعودية.. ما مصير جورج قرداحي؟

منعطف جديد سلكته الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربية مع رفض وزير الإعلام اللبناني الاستقالة بشكل قاطع. بدأ البحث عن مسار مختلف ينطلق من حل الأزمة، ولا نقول يؤدي إلى حل الأزمة، لأن وزير الخارجية السعودي يقول إن أساسا المشكلة هو في سيطرة حزب الله على القرار في لبنان. هذا الموقف يتقاطع إلى حد ما مع ما قاله وزير الخارجية اللبناني، من أن الأزمة أصبحت أكبر من لبنان. وأمام هذا الواقع الصعب والأفق المسدود أمام الحل، يبدو أن التعويل بات على مساعٍ أميركية ـ فرنسية. فواشنطن وباريس، وفق المعلومات، متمسكتان ببقاء حكومة نجيب ميقاتي. فما الذي يمكن أن تقدمه بيروت لتهدئة غضب الرياض؟ وما الذي تقبل به السعودية للعودة إلى علاقات مستقرة مع لبنان؟

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