ترامب يدعو للتهدئة.. ومجلس النواب يصوت لصالح عزله

وسط مشهد أمريكي يعج بالاحتقان، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المواطنين للامتناع عن أعمال العنف والشغب، في ظل دعوات للتظاهر بالتزامن مع مناقشة الكونغرس لعزله من منصبه.

مجلس النواب الأمريكي صوت لمصلحة المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل ترامب، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي تبحث احتمال بدء محاكمة الرئيس، وهو أمر كشف عنه زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، الذي أكد نية الديمقراطيين رفع بنود مساءلة رئيس الولايات المتحدة لمجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

فكيف تُفهم دعوة ترامب للتهدئة في هذا التوقيت؟

وما جدوى المضي قدما في محاكمة ترامب إذا كانت الكلمة الأخيرة لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية في تمرير القرار؟

وإلى أي مدى ترتبط خطوات المحاكمة ببند تصفية الحسابات بين ترامب وبيلوسي؟

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