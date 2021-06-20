تحذير من كورونا "دلتا" الهندي.. هل هو الأشرس؟

كالنار في الهشيم، هكذا تبدو وتيرة انتشار سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا التي باتت تكتسح العالم وتسجل أرقاما مفزعة مع تأكيد طبي أنها أكثر فتكا وشراسة من سلفها فيروس مدينة ووهان.

وفيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن المتحور الهندي في طريقه لأن يصبح المهيمن على العالم، كشف رئيس مركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ أن السلالة الهندية تقوم بتقصير الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الشديدة للمرض وهو ما يقلل الظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة بجسم الشخص المصاب، كما أكد غينسبورغ أن اللقاح الروسي "سبوتنيك في" يقي من جميع سلالات فيروس كورونا المعروفة حاليا.

فما الذي يقف وراء انتشار سلالة الرعب الهندية؟ وكيف تُقيم جهودُ الدول والمنظمات الصحية في احتوائها؟ ثم ما مدى فعالية اللقاحات في مواجهة هذا المتحور الجديد؟

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