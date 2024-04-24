تحد مصري لإسرائيل بغزة.. وحراك اقتصادي ببريكس

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري عمر حازم.

أبرز تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري عمر حازم لـ RT:

ناقشنا اتفاق التعاون البرلماني في اجتماع مجلس برلمانات دول بريكس في موسكو وحضرنا الصيغة النهائية.

البروتوكول المتفق عليه سيتم توقيعه يومي 11 و12 يوليو في سانت بطرسبورغ.

طرحنا أفكارا لتغيير آليات تنفيذ الاتفاقيات من الإطار الثنائي إلى متعدد الأطراف.

طرحت بعض الأفكار تتعلق بالتصنيع المشترك.

تجمع دول بريكس في إطار المصالح المشتركة قد يساعد على حل التباينات فيما بينها بشكل أفضل.

مصر تعمل على وقف حرب غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة وعدم توسيع رقعة الصراع.

اجتياح إسرائيل لرفح مرفوض مصريا وأردنيا.

رصدنا بعض التحركات لفصل غزة عن فلسطين والتعامل معها كوحدة مستقلة وهذا مرفوض من قبل مصر.

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