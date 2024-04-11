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استوديو الجزائر

تحد جزائري للفيتو الأمريكي.. عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

أخبار العالم

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رغم الانزعاج الأمريكي من تحركات الجزائر في مجلس الأمن إلا أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أجرى اتصالات عديدة مع نظيره الجزائري أحمد عطاف مؤخرا في محاولة لاحتواء الخطوات الجزائرية

يقول متابعون خصوصا بعد تركيزها على مطلب منح عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وهو ما تقول واشنطن إنه يجب أن يتم بالتنسيق مع تل أبيب بينما تندد إسرائيل بهذا الطلب وتصفه بأقبح مكافأة للجرائم البشعة.
ما الحدود التي يمكن أن تتحرك فيها الجزائر لتحقيق هدفها؟ وما واقعية الحديث عن مطالب جديدة في وقت يفشل فيه مجلس الأمن في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة؟
هذه المواضيع نناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من استوديو الجزائر أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد سي البشير.

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