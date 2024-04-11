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تأهب أمريكي إسرائيلي للرد الإيراني.. حرب شاملة قادمة؟

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ثقيلا يمر الوقت على تل أبيب وهي تحبس أنفاسها مترقبة رد طهران على قصف قنصليتها في دمشق. وسريعا يصل الأمريكيون إلى إسرائيل لبحث الموقف، على ضوء اليقين بأن الرد الإيراني آت لا محالة.

ربما يسهل على من يحاولون التنبؤ بطبيعة الرد الإيراني العودة إلى رد إيران على اغتيال قاسم سليماني بقصف القواعد الأمريكية في العراق مباشرة. وقد تساعد من يحاول التنبؤ بما ستفعله إسرائيل إن ضربتها إيران، العودة إلى ما فعلته أمريكا حين ضربتها إيران في العراق.. لم تفعل شيئا وابتلعت الرد.. فهل هذا ما أتى المسؤول العسكري الأمريكي يقوله للإسرائيليين؟ يستطيع بنيامين نتنياهو أن يهدد، لكنه أكثر من يعرف أنه عاجز عن التحرك ضد إيران بدون مساعدة الولايات المتحدة، التي تقول منذ نصف عام إنها لا تريد الحرب. لكن بكل الأحوال، المؤكد الآن هو أن يد إيران على الزناد، بانتظار اللحظة التي يأتي فيها أمر الرد، والتي يبدو أنها باتت قريبة..

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