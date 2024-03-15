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نيوزميكر

بوشيلين للغرب..صواريخكم لن تغير مجرى عملياتنا

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين.

تصريحات رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين لـRT:

  • بالنسبة لسكان دونباس المشاركة في الانتخابات الرئاسية حدث طال انتظاره ومشاركتنا حقيقي لنا
  • نحن لم نعد نشعر أننا مصدر للخامات أو للأرباح لمجموعة من الأوليغارشيين كما كنا في أوكرانيا
  • قبل 2014 لم نكن نصدق السلطات ولم يكن أي شيء بيدنا والآن نشارك بشكل مباشر في مستقبل بلدنا
  • العدو يقصف أماكن تجمع المدنيين في المسارح أو المدارس ولا يوجد ضمان بأنه لن يحاول قصف مراكز الاقتراع
  • كل العملية الانتخابية في دونيتسك تجري كما في المناطق الأخرى من الاتحاد الروسي
  • الأمن في دونيتسك لم يتحقق تماما حتى الآن ويمكن للعدو أن يقصف بعض المناطق
  • إبعاد العدو عن تجمعات السكان مهم جدا لرفع مستوى الأمن
  • أفدييكا كان لها أهمية استراتيجية لنظام كييف وقد حصنها منذ عام 2014
  • ساهم عدة عوامل في تحرير أفدييفكا منها حالة الجيش الأوكراني فأغلبه مجندا قسرا
  • الإدارة الماهرة والتخطيط الدقيق هو أهم عوامل تحرير أفدييفكا
  • تصريحات ماكرون المجنونة لا تسترعي انتباها كبيرا وتعود إلى الأوضاع الداخلية السياسية في فرنسا
  • على ماكرون أولا أن يحل مشاكل فرنسا ومزارعيها ومن ثم ينتقل إلى خطط جيوسياسية
  • تصريحات ماكرون لا فائدة منها ولا مستقبل لها
  • القيادات العسكرية الروسية تعرف ما تفعل وتنفذ المهام الموكلة من القائد العام
  • ليس لدينا أوهام حول قيادات ما تبقى من أوكرانيا وهي منذ عام 2014 لم تعد ذات سيادة
  • لا نرى خيرا في أي تغييرات في أوكرانيا من زيلينسكي أو غيره لأن القرارت لا تتخذ في أوكرانيا
  • سمعنا تصريحات عن نقص في الأسلحة في أوكرانيا وهذا فقط لتبرير سقوط أفدييفكا
  • اكتشفنا عددا من مخازن الأسلحة في أفدييفكا لكن كان ينقصهم القيادة
  • لا نتوقع تعقلا من الدول الغربية لذلك نعول فقط على أنفسنا وعلى جيشنا
  • الصواريخ طويلة المدى الغربية لن تغير سير العملية العسكرية الخاصة
  • لجنة التحقيق توثق جرائم نظام كييف في البلدات والمدن المحررة
  • روسيا دولة حقوق والقرارت حول العقوبات على مجرمي الحرب تتخذ في المحاكم ونحن نقوم بتوثيق جرائمهم
  • يجب مساعدة الناس في أفدييفكا ونتخذ جميع التدابير للقيام بذلك
  • الناس الآن في أفدييفكا يمكنهم الآن تقديم الوثائق للحصول على الجنسية الروسية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية
  • نحن روس ولنا تاريخنا ووقفنا عام 2014 واتخذنا خيارنا
  • دونباس لا تحتاج أوكرانيا فهي تحولت إلى نظام نازي جديد
  • دونباس كان دائما جزءا من الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي

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