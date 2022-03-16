بوتين يهدد.. لن تنجح هيمنة الغرب على العالم

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الأوكرانية مسؤولية تقويض جهود التسوية في الدونباس مضيفا أن موسكو عرضت على كييف سحب قواتها من الدونباس قبل توجه موسكو لإطلاق العملية العسكرية لوقف استهداف المدنيين المستمر منذ ثماني سنوات، مشددا على عدم السماح بأن تكون أوكرانيا منطلقا لتهديد أمن روسيا.

وفي سياق الحديث عن العقوبات الاقتصادية أكد بوتين خلال اجتماع حكومي أن هدف الغرب هو ضرب أسس الاقتصاد الوطني واستهداف مصالح المواطن، موضحا أن الواقع الجديد يتطلب إجراء تغييرات اقتصادية عميقة لمواجهة العقوبات التي وجهت ضربة للاقتصاد العالمي برمته، في هذا الاتجاه أعلن بوتين أن روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية خلافا للغرب الذي بات العالم يدرك أن بإمكانه سرقةَ احتياطيات الدول.

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