بوتين يقرر.. صادرات الغاز لأوروبا بالروبل الروسي

أصدر الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين تعليماتهِ للبنك المركزي ومجلسِ الوزراء لتحديد إجراء المعاملات التجارية مع الدول التي وصفت بغير الصديقة بالروبل الروسي حصرًا في غضون أسبوع ...



وقال إن روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقودِ المبرمة سابقا من حيث الكميةُ والسعر لأنها تحافظ على سمعتها ، ولكن عدداً من الدول اتخذت في الأسابيع الأخيرة قراراتٍ غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته حسب قول الرئيس الروسي ...

أسواق العملات شهدت على الفور ارتفاعا في سعر صرف الروبل أمام اليورو والدولار ، بينما قالت ألمانيا المستورد الاكبر لموارد الطاقة الروسية إن الخطوة انتهاك للاتفاقاتِ المبرمة و إنها ستناقش القرار الروسي مع شركائها الاوروبيين .. فما هي تداعيات قرار الدفع بالروبل على المعاملات التجارية بين روسيا والغرب ؟

Your browser does not support audio tag.