بوتين يعلن تعبئة جزئية..تكتيك جديد ضد الغرب؟

في قرار ربطه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجاوز سياسات الغرب المناهضة لروسيا كل الحدود، أعلن الرئيس الروسي التعبئة الجزئية،

مشيرا إلى أنه بات جليا سعي الغرب وبكل الوسائل المتاحة لتدمير روسيا بالكامل مشيرا في هذا السياق إلى استهداف القوات الأوكرانية بدعم غربي للعمق الروسي في القرم وكورسك وبيلغورود.

وعن حدود الرد الروسي على انخراط حلف شمال الأطلسي في دعم أوكرانيا بالسلاح والمقاتلين تارة، وبالابتزاز النووي تارة أخرى من خلال السكوت عن استهداف محطة زباروجيا النووية، لوح بوتين باللجوء إلى استخدام الترسانة النووية.

من جنابها أجمعت الردود الغربية على اعتبار التعبئة الجزئية في روسيا تصعيدا مقلقا مع ضرورة أخذ التحذيرات الروسية باللجوء إلى خيارات عسكرية جديدة على محمل الجد.

فما هي دلالات إعلان التعبئة الجزئية؟ وهل يدفع هاجس اللجوء إلى الأسلحة النووية الغرب إلى تغيير سياساته إزاء الأزمة الأوكرانية؟

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