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بوتين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية..روسيا تواجه التحديات

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أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة..

مشددًا خلال اجتماع آخر مع ممثلي اللجان الانتخابية أنه سيتم قمع أي محاولات غير قانونية للتدخل الخارجي والداخلي في العملية الانتخابية في البلاد.
وفيما يشير رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين إلى أن قرار بوتين يعكس رغبة الرئيس في جعل روسيا قوية ومزدهرة وحمايتها في هذه الفترة العصيبة الحالية المليئة بالتحديات والتهديدات، ينسج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على ذات المنوال ويضيف أن قرار بوتين صائب ومنطقي.
فما أهمية إعلان بوتين عزمه الترشح للرئاسة في هذه المرحلة؟ وما التحديات التي سيواجهها الرئيس في المرحلة المقبلة؟

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