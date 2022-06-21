بوتين يتوعد.. صاروخ سارمات ضامن أمن روسيا

من وحي الأوضاع التي تعيشها روسيا والتحديات التي تواجهها يحدد الرئيس الروسي أهمية تعزيز القوات المسلحة الروسية وتعزيزها.

يؤكد بوتين أنه قبل نهاية هذا العالم سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة في القوات المسلحة الروسية. على كل من يحاول التفكير بتهديد روسيا أن يعيد حساباته جيداً على ضوء ما أعلنه بوتين. وبالتوازي يستمر على الأرض التقدم في العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس، ويتوالى استسلام الجنود الاوكران، فيما يدمِّر الجيش الروسي الكثير من الأسلحة الغربية قبل إطلاقها طلقة واحدة. مع ضيوفنا نقرأ سوية كل هذه التطورات..