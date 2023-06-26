بوتين.. منظمو التمرد خونة وخيارات فاغنر الجيش أو بيلاروس

بسرعة تطوي روسيا صفحة التمرد المسلح الذي عاشته نهاية الأسبوع الماضي. والصفحة التالية استخلاص العبر مما جرى وتأكيد الثوابت التالية..

أظهر المجتمع الروسي تكاتفاً والتفافاً حول قيادته، كان كفيلاً بإفشال ما جرى، وسيكون كفيلاً بإفشال تكراره. القيادة الروسية تعاطت مع التطورات بمنطق الاستيعاب وليس بمنطق الانتقام. معظم عناصر فاغنر وقادتِها وطنيون تم التغرير بهم، ولهم حرية الاختيار بين الانضمام لصفوف الجيش، أو العودة إلى منازلهم أو الانتقال إلى بيلاروس.. يؤكد الرئيس الروسي أنه كان هناك حرصٌ على منع إراقة الدماء أثناء الأحداث الأخيرة، والتطورات أثبتت صوابية هذا القرار.. أما الغرب والنازيون في كييف ومن كانوا يمنون النفس بحمام دم داخلي في روسيا، فعليهم أن يراقبوا فشل رهاناتهم بداية من العقوبات، مروراً بالميدان، وصولاً إلى تطورات سلبية داخل روسيا.. نقرأ سوية آخر التطورات على ضوء كلام بوتين..