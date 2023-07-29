بوتين: مبادرتا إفريقيا والصين يمكن أن تصبحا أساسا للسلام في أوكرانيا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المبادرة الافريقية للسلام مع أوكرانيا يمكن أن تكون أساسا للحل مشيرا بهذا الصدد إلى أن روسيا ملتزمة بتطبيق بعض البنود التي نصت عليها المبادرة.
كما رحب بوتين بسعي البلدان الافريقية بعيدا عن الضغوط لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا مستعدة دائما للحوار لكن نظام كييف هو مـن يرفض بعد سنه قانونا يجرم فكرة التفاوض مع روسيا. فهل أسست القمة الافريقية لمرحلة جديدة من تنسيق المواقف بين روسيا والبلدان الافريقية بشأن الأزمة الأوكرانية؟ وهل هناك وحدة في تصور البلدان الافريقية لأسباب الأزمة الأوكرانية؟