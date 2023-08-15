بوتين لرئيس مالي.. حل أزمة النيجر سياسي و دبلوماسي حصرا

جددت موسكو موقفها المؤيد للحلول السلمية في النيجر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الانتقالي لمالي عاصمي غويتا.

موقف آخر معارض للتدخل العسكري أكدت عليه الجزائر التي حذرت من تداعياته.. في الأثناء تتحضر مجموعة إيكواس لاجتماع جديد في غانا بعد اجتماع فشل فيه مجلس الأمن والسلم الافريقي بتجميد عضوية النيجر الأمر الذي يطرح تساؤلات عن حجم الانقسام داخل المنظمة وتبعاته؟ وهل ستتجرأ الايكواس على التدخل عسكريا في ظل مواقف حازمة وداعمة للحل السلمي مثل روسيا والجزائر.. وأخرى كواشنطن التي استدارت بتصريحات بلينكن الأخيرة التي قال فيها أنه لايزال هناك مساحة للدبلوماسية؟

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