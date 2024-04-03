بعد قصف قنصليتها.. إيران تعد إسرائيل برد حاسم

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ضيف حلقة نيوزميكر المتحدث باسم الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الإسلامي الإيراني نظام الدین الموسوي.

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أبرز تصريحات المتحدث باسم الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الإسلامي الإيراني نظام الدین الموسوي لبرنامج نيوزميكر:

- إسرائيل أخفقت في المواجهة المباشرة مع فصائل المقاومة ولم تحقق أيا من أهدافها

- الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك للقوانين الدولية

- إسرائيل تحاول توسيع رقعة الحرب إلى مناطق أخرى

- ما تقوم به إسرائيل من استهدافات يحصل بدعم أمريكي

- لو لم نقف في وجه إسرائيل لانتشرت الفوضى في العالم وعم الخراب

- إسرائيل تسعى لتوريط إيران في رد متهور من أجل مصالحها

- سنرد مع حلفائنا بطريقة لا تتوقعها إسرائيل

- الانتقام سوف يكون بمحو إسرائيل

- إسرائيل محاصرة من الشمال والجنوب بحلفائنا

- الشعب الفلسطيني يدفع الثمن غاليا في مواجهة إسرائيل

- الاستهدافات الإسرائيلية تزيد من عزيمة محور المقاومة تجاه العدو

- دعمنا لمحور المقاومة تبدو آثاره في خسائر إسرائيل ولا داعي لدخولنا في مواجهة مباشرة

- فصائل المقاومة لم تطلب من إيران التدخل المباشر حتى الآن