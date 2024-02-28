بعد طلبها المساعدة.. مصالح ترانسنيستريا أولوية لروسيا

أعلنت الخارجية الروسية استجابتها لمناشدات سكان جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيا) أمام الضغوط التي تمارسها سلطات مالدوفا..

مطالب الجمهورية تفتح التساؤل حول هدف مالدوفا ومن وراءها الغرب من اختيار هذا التوقيت.. وما السيناريوهات المتوقعة في الجبهة الجديدة التي يسعى الغرب لإشغال موسكو بها.. وأمام هذا التطور الجديد كيف ستتعاطى روسيا مع الجمهورية التي سعت في تسعينيات القرن الماضي لحمايتها من صراع أهلي أفضى إلى نشر قوات سلام روسية..

بالتفاصيل يناقش سيناريوهات التطورات لكن من بوابة الجمهورية غير المعترف بها

Your browser does not support audio tag.