بعد تهديد غزة بالنووي.. روسيا تتساءل عن سلاح إسرائيل النووي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بأن على إسرائيل تنفيذَ ضربة نووية على غزة، يثيرُ العديد من الأسئلة،

من بينها حقيقة وجودِها في ترسانة البلاد وعن الدور الغائب للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتيشها..

تصريحات الوزير الإسرائيلي المفزعة أثارت موجة واسعة من الشجب والإستهجان على المستوى العالمي، واعتبرتها أطراف عدة دليلا على ما تعكف عليه إسرائيل من تطهير عرقي وإبادة جماعية.. و بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لمواجهة التهديد الذي يشكله الهجوم الإسرائيلي باستهداف المدنيين الأبرياء على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.. فما دلالاتُ تصريحات الوزير الإسرائيلي؟ وهل تعكس توجها لإبادة شاملة لقطاع غزة؟

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