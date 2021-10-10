انتخابات العراق.. برلمان يغير أم عودة للشارع؟
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وسط الحديث عن نسبة مشاركة منخفضة وعزوف الشباب جرت الانتخابات البرلمانية في العراق التي أتت بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد بدءا من مطلع أكتوبر عام 2019 واستمرت لأكثر من سنة.
وفيما يؤكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الانتخابات كانت ناجحةً ونزيهة، يشدد في ذات السياق الرئيس العراقي برهم صالح أنها تمثل بدايةَ الإصلاح لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.
فكيف تُفسر المشاركة الضعيفة بحسب الأوساط العراقية؟ وما الذي سيتغير بعد الانتخابات؟
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