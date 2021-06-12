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انتخابات الجزائر.. المقاطعة تهدد التغيير؟

أخبار العالم العربي

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خطوة جديدة في مسار الديمقراطية تقول السلطة في الجزائر بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة بينما يصفها المقاطعون بانتخابات الأمر الواقع،

انتخابات هي الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون بعد حراك شعبي طالب بتغيير شامل.. وبينما تبنت أحزاب وشخصيات عدة بينهم من شارك في الحراك منذ بدايته خطة الرئيس لبناء الجزائر الجديدة بداية بتعديل الدستور ثم هذه الانتخابات يرى فريق آخر في العزل السياسي حلا وحيدا للتخلص من الممارسات السابقة فهل ترجح هذه الانتخابات الكفة لفريق على حساب آخر؟ أم أن ضعف نسبة المشاركة لا يضعف خطة السلطة للتغيير؟

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