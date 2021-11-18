الليرة التركية تنهار.. هل يغير أردوغان سياسته؟

أزمات اقتصادية متعددة تشهدها تركيا، تتبلور بشكلها الأوضح في هبوط العملة المحلية بشكل متواتر الى مستويات غير مسبوقة.

الليرة التركية تهوي بنسبة ستة بالمئة خلال ساعات لتصل إلى مستوى 11 ليرة لكل دولار، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة، بينما ارتفع التضخم إلى ما يقارب عشرين بالمئة.

في ظل هذا الواقع دعت المعارضة التركية متمثلة في رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.

ما حجم الازمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا أحد دول مجموعة العشرين؟ وما أسبابها وتداعياتها؟

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