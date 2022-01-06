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الكشف لأول مرة عن إسم الجاسوس في مكتب طارق عزيز!

أخبار العالم العربي

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رئيس شعبة أمريكا في جهاز المخابرات العراقية السابق سالم الجميلي ومعلومات غير مسبوقة عن حرب الاستخبارات بين بغداد وواشنطن في الحلقة الأخيرة من سلسلة الفرص الضائعة.

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