الكشف لأول مرة عن إسم الجاسوس في مكتب طارق عزيز!
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رئيس شعبة أمريكا في جهاز المخابرات العراقية السابق سالم الجميلي ومعلومات غير مسبوقة عن حرب الاستخبارات بين بغداد وواشنطن في الحلقة الأخيرة من سلسلة الفرص الضائعة.
رئيس شعبة أمريكا في جهاز المخابرات العراقية السابق سالم الجميلي ومعلومات غير مسبوقة عن حرب الاستخبارات بين بغداد وواشنطن في الحلقة الأخيرة من سلسلة الفرص الضائعة.
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