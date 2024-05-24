الفصل الستون - ويليام

تاريخ النشر:24.05.2024 | 11:30 GMT |
ويليام يحكي بداته في مجال الطبخ في إيطاليا، وكيف وجد في روسيا موطنا لتحقيق أحلامه.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن إسرائيل تدرس مقترحات لتأجيل عودة سفيرها إلى النرويج.
أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تقريرا أوليا عن حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي أدى إلى مصرعه مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالعمل على إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"، حتى يتم تنظيم رحلات سياحية لهذا المسار.
صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن مفوضا أوروبيا هدده بمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخرا وذلك على خلفية مشروع قانون "العملاء الأجانب".
تفاعل نشطاء مع تعليق المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي على قرار محكمة الجنايات الدولية بخصوص اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر لحظة أسر مجندات إسرائيليات في قاعدة ناحال عوز، التي هاجمها عناصر "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.
صرح المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء بأن برلين ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
أعلنت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر نهاد أبو القمصان أنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد فدوى مواهب على خلفية تصريحاتها المتعصبة.
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أن مسيرة "أكينجي" نفذت عملية هامة بالعثور على مروحية الرئيس الإيراني المنكوبة إبراهيم رئيسي ورفاقه.
عثر رواد شاطئ Cannon، في ولاية أوريغون، على سمكة سوداء نافقة بأسنان تشبه شظايا الزجاج، ما أثار التكهنات حول أصلها.
أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية آساف حمامي تم أسره في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما يتيح التصرف بالممتلكات الأمريكية العامة والخاصة في روسيا لتعويض الضرر الناجم عن مصادرة واشنطن الممتلكات الروسية في الولايات المتحدة.
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن "قطع الاتصال" بين البعثة الدبلوماسية الإسبانية والفلسطينيين في الضفة الغربية، ردا على خطة مدريد للاعتراف بفلسطين.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس إن علاقات إسرائيل مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه "عواقب وخيمة" بعد أن قررت حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من الأسبوع المقبل.
نشرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد خاصة من زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية.
وافقت حكومة الحرب الإسرائيلية على استئناف المحادثات غير المباشرة مع "حماس" لإطلاق سراح الرهائن. وحسب المصادر تم تسليم فريق التفاوض مبادئ توجيهية جديدة لمحاولة تحقيق اختراق.
قال رقيب في قسم السلامة العامة بجامعة مدينة نيويورك للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين " أنا أؤيد الإبادة الجماعية"، في تصريح تم تصويره وانتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الخميس أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
قدمت ابنة القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني خاتم والدها الراحل لدفنه مع جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي تم تشييعه اليوم.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لتعيين مسؤول أمريكي ليعمل بمنصب كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عند انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
أكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن التصريحات حول السماح لكييف باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف استراتيجية داخل روسيا تؤجج المواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو.
حذرت وزارة السياحة والآثار المصرية المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج باستخدام تأشيرات الزيارة.
علق رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء نصر سالم على التحذير الذي أطلقه المتقاعد إسحاق بريك بأن المصريين سيدفونون الإسرائيليين حال الحرب معهم.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث ثلاثة رهائن في رفح جنوبي قطاع غزة، خلال عملية دارت فيها معارك عنيفة بالمنطقة.
أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن طائرة "أكينجي" تركية عثرت على حطام مروحية الرئيس الإيراني.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى محادثاته مع ملك البحرين حمد بن عيسى في موسكو أمس الخميس، وذلك في مستهل استقبال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو له في مينسك.
ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن حريقا ضخما اندلع في الوحدة 100 بمصفاة حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء من المصفاة وفوج إطفاء حمص والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق.
قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدا على ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات!
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مازحة، إنها قلقة بشأن حالة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك.
نقل البنتاغون أربع طائرات F-16 قادرة على حمل أسلحة نووية إلى رومانيا وبولندا. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
أفادت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الخميس، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في هجوم مسلح على مخبز/مقهى، بمنطقة أوسكودار، في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.
قال العقيد الأمريكي لورانس ويلكرسون إن استخبارات بلاده تسعى إلى صرف انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أوكرانيا بإحداث "ثورة ملونة" جديدة في جورجيا.
قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن تصريحات السياسيين والصحفيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا.
علق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على قرار السلطات الإسرائيلية قطع الاتصال بين قنصلية مدريد في القدس والفلسطينيين.
زار وفد قطري يوم الخميس، الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات في سيناء بمصر، حيث بحث الطرفان في مجالات عدة.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن حوالي 300 طائرة من طراز "بوينغ 777" قد تنفجر في الجو بسبب خلل بالأسلاك الكهربائية قرب خزانات الوقود.
انتقد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قوله إن "الإيرانيين انتصروا بوفاة رئيسي"، واعتبر هذه التصريحات "وقحة وغير إنسانية".
نشرت القناة 14 الإسرائيلية التابعة لليمين المتطرف تقريرا تحرض فيه على عدد من القنوات من بينها RT عربية وعلى صحافييها، وتدعو فيه إلى مصادرة معدات هذه القنوات أسوة بقناة "الجزيرة".
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أهدى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يزور روسيا اليوم سيارة "آوروس" الروسية الفاخرة.
احتفظ نادي ريال مدريد الإسباني، بصدارة أغلى أندية كرة القدم في العالم، للعام الثالث على التوالي، وفقا لقائمة مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، لأغلى الأندية لعام 2024.
صرح قائد لواء البنادق الآلية 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر باكولين بأن أوكرانيا قد تضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية لإنهاء الصراع مع روسيا.
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.
هاجم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أن العالم لم يعد يحترم الولايات المتحدة.
نشرت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" فيديو اختطاف الجنديات المراقبات في قاعدة "ناحال عوز" كما سجلته كاميرات "حماس".
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سلسلة من العقوبات ضد نادي برشلونة الإسباني، ومديره الفني تشافي هيرنانديز.
أعلنت شركة الهندسة الحيوية، BrainBridge، أنها أنشأت نظاما ميكانيكيا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات زرع الرأس، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.
تصدر المحكمة العليا للأمم المتحدة حكمها اليوم الجمعة بشأن التماس عاجل من جنوب إفريقيا لأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والانسحاب من القطاع.
علق المخرج المصري أيمن مكرم، مخرج فيلم "بنقدر ظروفك"، على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان أحمد الفيشاوي في حالة غير طبيعية وأثار جدلا كبيرا.
تحتفظ الولايات المتحدة بودائع بمئات مليارات الروبلات في حسابات روسية، كما تواصل شركات أمريكية نشاطها في روسيا، وسيكون هذا كافيا لتعويض خسائر الاستيلاء على الأصول الروسية في الغرب.
عثرت قوات حرس الحدود الروسية على مستودع لأسلحة وذخائر غربية تركتها قوات كييف في إحدى البلدات المحررة بجمهورية دونيتسك.
أعلنت السعودية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة 21 يونيو المقبل.
دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دعم مؤتمر سلام دولي في البحرين، معتبرا أن "لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا".
انسحب البطل المصري كريم إبراهيم من بطولة العالم للجودو بالإمارات وذلك بعد رفضه مواجهة بيتر بالتشيك لاعب إسرائيل في الدور الثاني لوزن 100 كجم.
عرضت كنائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية خاصة "بعد استدراجها لكمين أعد سلفا وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمالي غزة".
وجه وزير الدفاع المصري محمد زكي رسالة لقوات الجيش خلال المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية.
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال جلسة كابينيت الحرب أن "الحاجة باتت ملحة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
تتصاعد حدة التوترات بين مصر وإسرائيل على خلفية هجوم الأخيرة على رفح والسيطرة على المنطقة العازلة بين غزة والأراضي المصرية والمعروفة بمحور صلاح الدين..
لينا خطيب رئيس اللجنة الفلسطينية في النرويج عن قرار ثلاث دول أوربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتحول النوعي في مواقف الغرب من القضية الفلسطينية.
أكد القائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبر خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إحياء العلاقات وتنميتها وتعزيزها بين مصر وإيران سوف يستمر بقوة أكبر.
أعربت السلطات البرتغالية عن رغبتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لكنها تريد تحقيق أقصى قدر من الإجماع وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول في اتخاذ القرار بين دول الاتحاد الأوروبي.
صرح الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن بأنه لن ينسى هزيمة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي (0-3) مساء أمس الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.
نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يجري مباحثات سرية مع منظمة أوروبية للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح في غزة وإدارته.
اعتقل القضاء العسكري رئيس إدارة الاتصالات في الجيش الروسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.
نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو يظهر مجموعة من الأسلحة الروسية الهجومية والدفاعية التي يقوم باستخدامها لاقتحام دفاعات العدو المفترض.
حول رد موسكو على استخدام الغرب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر تدمير الزوارق المسيّرة السريعة الأوكرانية في البحر الأسود. وقد وجهت الضربات مقاتلات "سو-30 إس إم" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأربعاء تقريرا مفصلا يدحض ادعاءات إسرائيلية بارتكاب عناصر من حماس "عنفا جنسيا" خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
صرح حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الخميس لمراسل قناة RT، عن حلمه بأن يحتجز فلاديمير زيلينسكي في قبو منزله في الشيشان.
كشف تقرير صحفي إسباني حقيقة تخطيط باير ليفركوزن الألماني للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بداية الموسم المقبل.
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الدول الغربية تدرك تماما عواقب تفويض قوات كييف بضرب أراضي روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى تسلّمتها أوكرانيا.
استبعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي كلا من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين.
وقعت شركة "سوناطراك" عقدا مع كونسورتيوم يضم شركتين أمريكية وإيطالية لبناء منشآت لتعزيز الإنتاج في حقل الغاز "حاسي الرمل"، الذي يعد أكبر حقل للغاز في الجزائر والقارة الإفريقية.
إذا تعاونت إستونيا ولاتفيا وفنلندا يمكنها إغلاق خليج فنلندا أمام روسيا. حول خطورة مثل هذه الخطوة، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
يستخدم الجنود الروس الدراجات النارية بفعالية كسلاح خاص في تطوير الهجوم على مواقع الجيش الأوكراني.
استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس نظيره الكيني وليم روتو في البيت الأبيض بحفاوة واضحة، أهم مظاهرها عشاء فاخر ضم 500 ضيف بينهم مشاهير.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1740 عسكريا وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات الأوكرانية في 24 ساعة.
يشارك أكثر من 40 وفدا أجنبيا رفيع المستوى في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ورفاقهما في طهران.
أفاد الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، أن ارتداء الرجل ملابس داخلية ضيقة يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة، بما فيها العقم والعجز الجنسي.
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، مسلسل إهدار الفرص السهلة، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 33 من دوري "روشن" السعودي.
اكتشف العلماء كوكبا جديدا بحجم الأرض، على بعد 40 سنة ضوئية فقط، ويمكن أن يدعم حياة الإنسان أو الكائنات الفضائية.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنهاء أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان، حيث تم الإفراج عن المحتجزين منهم واصطحابهم إلى مقر إقامتهم، على خلفية مشاجرات انخرطوا فيها مؤخرا.
أفاد تقرير صحفي، اليوم الخميس، بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، توصلت لاتفاق مع المدرب الألماني هانز فليك، لتولي مهمة تدريب للفريق الكتالوني بداية من الموسم الجديد.
ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على بعض الميزات الجديدة، من بينها ميزة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
انتشر خلال الساعات الماضية خبر انسحاب لاعب الجودو المصري كريم إبراهيم صبحي من بطولة العالم للجودو رافضًا مواجهة لاعب إسرائيلي.
كشفت معلومات جديدة سيناريو الاتصال الأخير بين مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومكتبه.
شهدت إيران يوم الخميس مراسم دفن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في مسقط رأسه بمشهد في أقدس ضريح شيعي في البلاد، بعد أيام من حادث تحطم مروحية أدى إلى مقتله ووزير خارجيته ومرافقيهما.
تعادل نادي النصر أمام مضيفه فريق الرياض (2-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
في الولايات المتحدة يخشون أن تساعد روسيا الصين في إنزال قواتها على جزيرة تايوان. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
لا تزال المناقشات حول تطبيع العلاقات بين الدولة اليهودية والعالم العربي مستمرة رغم الحرب في قطاع غزة. عن نجاحات التطبيع مع السعودية، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن سبب تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن معه، كان عطلا فنيا طارئا.
اعتبرت رئيسة بعثة أوكرانيا لدى حلف "الناتو" ناتاليا غاليبارينكو حصول كييف على أنظمة "باتريوت" جديدة مهمة صعبة بالنسبة للدبلوماسيين الأوكرانيين.
سجل وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي رأيا مغايرا حول الاتفاق في إطار مجموعة G7 على تحويل عائدات أموال روسيا المجمدة في الغرب لدعم أوكرانيا.
كشف رئيس مكتب الرئاسة في إيران غلام حسین إسماعیلي، تفاصیل جديدة حول حادث تحطم المروحیة التي كانت تقل الرئيس إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له، الأحد الماضي في أذربيجان الشرقية.
أعلن البنك المركزي المصري أن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي في البلاد إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن نتائج التصويت على مشروع القرار حول "الإبادة الجماعية" للبوسنيين في سريبرينيتسا جاءت "عارا على من تقدّم به".
غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماع الكابينيت السياسي مساء الخميس، بعد خلافات مع وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي حول شراء مقاتلات جديدة.
يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف من الطيران، وهي حالة تعرف باسم "رهاب الطيران"، حيث يزداد القلق قبل الرحلة الجوية أو خلالها أو حتى بعدها.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش، أن إسرائيل تمتلك "خططا مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة" للتعامل مع تنظيم "حزب الله" اللبناني.
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