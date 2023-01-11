الفصل السابع - فريديريك

تاريخ النشر:11.01.2023 | 14:19 GMT |
آخر تحديث:11.01.2023 | 15:08 GMT |
فريديريك يحكي عن تجربته مع مطابخ العالم وسبب اختياره الاستقرار في مدينة روسية صغيرة.
أثيرت خلال الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد ارتفاع أسعار رسوم دخول قلعة صلاح الدين والتي قال البعض إنها جاءت بسبب حصول مستثمر إماراتي على حق انتفاع لإدارة المكان الأثري.
فضيحة مدوية فجرها حاتم زهران، أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المتخصصة في إنقاذ المشردين في مصر التابعة لوزارة التضامن حول سرقة أموال تبرعات المؤسسة، وفقا لموقع "مصر تايمز".
أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أن إثيوبيا خطت نحو تجفيف الممر الأوسط من سد النهضة تمهيدا لتعليته، استعدادا للتخزين الرابع بحلول الصيف المقبل.
علق نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو على زيارة الفنانة شمس الكويتية إلى الطبيب نادر بطو في مدينة "هيرتسليا".
أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري ملتزم بالسماح لسعر الصرف، بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.
فاز ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.
بدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن من بين الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مكتب الرئيس جو بايدن كانت مذكرات استخباراتية متعلقة بأوكرانيا وإيران وبريطانيا.
قضت محكمة مصرية بحبس رجل الأعمال إيهاب طلعت 3 سنوات غيابيا وكفالة 3 آلاف جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بإصدار شيكات بدون رصيد.
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، بأن واشنطن كانت لسنوات تخلق نقطة انطلاق في أوكرانيا لتوجيه ضربات ضد روسيا، وهو ما اضطرت موسكو للرد عليه.
اعتنق كيفن لي، المقاتل الأمريكي السابق في اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، والبالغ 30 عاما، الدين الإسلامي في عام 2021 ولم يكشف عن ذلك إلا مؤخرا.
ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 29.19 جنيه للشراء، و29.20 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
دفعت العواصف التي تجتاح كاليفورنيا منذ أيام السلطات الأمريكية إلى إجلاء سكان مدينة مونتيسيتو، أين يعيش العديد من المشاهير، بينهم هاري، حيث تهدد الانهيارات الطينية منازلهم الفاخرة.
صرح نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، بأن الأعمال التجارية الأوكرانية الكبيرة، تسحب الأموال خارج البلاد تحسبا لانهيار الغريفنيا الأوكرانية.
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأنه بعد تحرير مدينة سوليدار، ستوجه جهود الجيش إلى أرتيموفسك وسفيرسك، لتحريرها من القوات الأوكرانية.
كشف تقرير لمجلة "شوكان جينداي" اليابانية أن الأسلحة الروسية الأكثر إزعاجا للولايات المتحدة هي صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية، التي تعجز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية عن اعتراضها.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا للحكومة بتحديد سعر توريد القمح، لتحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
كشف تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي عن مشتريات الدول للمعدن المنفيس في 2022، وأشار التقرير إلى أن 3 دول عربية اشترت نحو 97 طنا من الأصفر الرنان.
كشف المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون في برنامجه اليومي على قناة "فوكس نيوز" حقيقة ما يحدث في الصراع الأوكراني، متهما السلطات الأمريكية بحجب الحقيقة عن الجمهور.
قالت مجلة "فورين بوليسي" نقلا عن ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن تركيا تقدم ذخائر عنقودية على الطراز الأمريكي لأوكرانيا منذ نوفمبر 2022.
كشف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، تمير هايمان، أن إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يشكل "تهديدا مباشرا" للجنود الأمريكيين.
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، فيما رد الأخير عليه.
أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلغاريا سلمت أنقرة مساء اليوم الثلاثاء، هزني غولغا، الذي هرب بلال حسان، مخطط تفجير شارع الاستقلال.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
شهد إعلان فوز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022" في استطلاع رأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إغلاق المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة سوليدار بواسطة وحدات القوات المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الروسية.
وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإيفاد الايرانيين لأداء مناسك الموسم القادم من الحج.
أعلن دوغلاس ماكغريغور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن الولايات المتحدة كانت تنشيء موضع قدم في دونباس لتوجيه ضربة إلى روسيا.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني، شاركوا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وأكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة.
حصلت آرتي على شريط فيديو أكد فيه عناصر من القوات الروسية الخاصة مجموعة "فاغنر" السيطرة على وسط مدينة سوليدار حيث تجري حاليا عملية التطهير.
قالت الشرطة البريطانية إنها فتحت تحقيقا بعد مصادرة شحنة تحتوي على يورانيوم في مطار هيثرو بلندن.
حصلت RT على فيديو خاص بزيارة مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إلى مدينة سوليدار المحررة، بينما يتفقد المعدات التي تركتها وراءها القوات الأوكرانية.
ما يلبث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا ويلفت الأنظار إليه كلما وطأت قدماه المستطيل الأخضر، وفعل ذلك مؤخرا خلال تدريباته مع ناديه الجديد النصر السعودي.
واصل الدولار ارتفاعه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في مصر في البنوك الحكومية والخاصة، حيث صعد سعر الدولار بمقدار 5 قروش، ليسجل أعلى سعر له 27.70 جنيه مصري.
حاز الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، على لقب السياسي الروسي الأفضل لعام 2022، بنسبة تصويت بلغت الـ 55%.
الولايات المتحدة على موعد مع فصل جديد من قصة الوثائق السرية في المكاتب، والبطل هذه المرة الرئيسُ الأميركي جو بايدن.
توقع مسؤولو صندوق النقد الدولي، ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز 30.6% في العام المالي الحالي الذي ينتهي 30 يونيو 2023، إلى 23.5 مليار دولار.
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، أن مصر تعد من أكثر الدول العربية ثراء في الرمال السوداء.
أفادت مصادر بالشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن 6 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بمحطة القطار "غارد دي نورد" في باريس.
أكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري أن موقع "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم، هو موقع مسيس يحدد ترتيب الجيش وفقا لدرجة توافق دولها مع التوجهات الأمريكية.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن مدينة سوليدار داخل الجمهورية، أصبحت تخضع بالفعل لسيطرة القوات الروسية.
كشف فائق بلقيه، الذي يعد أغنى لاعب كرة قدم في العالم، أغنى حتى من كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا للنصر السعودي في صفقة قياسية، عن تفاصيل الصفقة التي ندم عليها أشد الندم.
تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة الشمالية، مؤكدا أن إسرائيل مصممة على التصدي للتموضع الإيراني في سوريا، وأي محاولات لـ"حزب الله" اللبناني للمساس بأمن إسرائيل.
نشر المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، فيديو لسيارة رياضية مبهرة قال إن مصممها رجل أفغاني، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوضح نادي النصر السعودي، حقيقة وجود بند في العقد المبرم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخصوص دعم المملكة العربية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان بات قريبا من تجديد عقد لاعبه ليونيل ميسي، في ظل اهتمام متزايد من الهلال السعودي بالنجم الأرجنتيني.
أعلن علماء جامعة ياماغاتا اليابانية، أن انعدام الاهتمام الجنسي (الرغبة الجنسية) لدى الرجال مرتبط بزيادة خطر الموت لأي سبب.
في مثل هذا اليوم من عام 2012 قتل العالم النووي الإيراني، مصطفى أحمدي روشن، بواسطة قنبلة ألصقها بسيارته شخص كان يقود دراجة نارية، بالعاصمة طهران، في ثالث حادثة من نوعها.
واصلت روسيا رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب للتصدير إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من 1 يناير إلى 8 يناير.
عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في الرياض.
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر، بأن السعودية أصدرت سندات على 3 شرائح، جمعت من خلالها 10 مليارات دولار، في أول إصدار لها في عام 2023.
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وخاصة مشروع الربط مع السعودية الذي سيكون بعد انتهائه أكبر خط ربط موجود في المنطقة.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الظروف التي تدفع باكستان إلى تسليح أوكرانيا.
وصفت تركيا التقارير المزعومة عن تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا بالمعلومات المضللة، التي تستهدف الجهود السلمية التي تقوم بها أنقرة.
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الحملات على مستوى الجمهورية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، خاصة العناصر الإجرامية شديد الخطورة في مجال تجارة المخدرات.
صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن انتقال بلدة مارينكا عمليا إلى السيطرة الروسية هو نقطة تحول في تحرير كامل أراضي الجمهورية.
سافرت سيدة أمريكية الأولى، جيل بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى عسكري لإجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة آفة جلدية.
أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أن حظرا على أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، في أحدث مبادرة تهدف إلى الحد من التلوث.
فقد مدير مكتب السياسة الدولية في مكتب الرئيس البولندي بيوتر غليريت، وظيفته على خلفية محادثة رئيس الدولة، مع صانعي المقالب الروسيين "فوفان ولكزس".
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تحدث مؤسس مجموعة "فاغنر" رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، مع مقاتليه داخل مناجم الملح المحررة في مدينة سوليدار، وأعطاهم مازحا ملحا أوكرانيا حتى يتركوه في المدينة بعد تحريرها.
ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية أن باكستان تخطط لإرسال 159 حاوية ذخيرة، بما في ذلك قذائف 155 ملم، إلى أوكرانيا في يناير الحالي، عبر ميناء في بولندا.
اكتشف العلماء أن عدم شرب كمية كافية من الماء مرتبطة به زيادة خطر الوفاة.
تنشأ الدول بطرق متنوعة، إلا ان واحدة ظهرت إلى الوجود بعد كارثة طبيعية تمثلت في إعصار مدمر، على أنقاضه تأسست هذه الدولة!
حصلت أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على مساعدات عسكرية ومالية من أكثر من 20 دولة و4 منظمات دولية، إضافة إلى مختلف مؤتمرات المانحين.
تسبب هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية من طراز "أنتونوف-2"، بمقاطعة أرخانغلسك في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان إصابتهما بليغة، بحسب وزارة الصحة الروسية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق صاروخ من منظومة "إسكندر" العملياتي والتكتيكي على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ندعوكم لاختيار"القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 9 يناير 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
سيحصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على أكثر من 400 مليون يورو خلال تواجده في السعودية، بما في ذلك 200 مليون يورو منها، ليكون سفيرا لملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا توثق الدمار الهائل الذي لحق بولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء أحدث حلقة في سلسلة العواصف الشديدة التي اجتاحتها.
أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، تمسك مكونه بمطالب استعادة دولة ما قبل الوحدة اليمنية في جنوب اليمن.
أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، أنه لا توجد أزمة في الأرز، بل هناك فائض عن حاجة السوق، إضافة إلى أن الدولة استوردت كمية من الخارج.
فتحت محكمة إسبانية تحقيقا في مزاعم اعتداء مدافع منتخب البرازيل داني ألفيش جنسيا على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة الشهر الماضي.
يحرص نادي باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي على التوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد عقد المهاجم الأرجنتيني، الذي ينتهي في يونيو القادم.
صرح الرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، بأن وزراء دفاع دول حلف الناتو سيعقدون اجتماعا في قاعدة "رامشتاين" الألمانية، في الـ 20 من يناير الجاري.
نفى مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تردد بشأن موافقة الجزائر على سفر بعثة المنتخب المغربي عبر رحلة مباشرة مع الخطوط التونسية من المغرب صوب قسنطينة للمشاركة في "الشان".
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 والتي ستقام في البصرة بالعراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 .
فاز النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مفرمة تنتظر الجيش الأوكراني إذا حاول اجتياز نهر الدنيبر.
استهدفت راجمات الصواريخ من طراز "غراد" أهدافا أوكرانية تم تحديدها من خلال طائرات استطلاع مسيرة.
كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، التي لقبت بـ"أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية"عن كواليس ومفاجآت من فترة تواجدها لحضور نهائيات مونديال قطر 2022، في الأسابيع الفائتة.
قال عمر تشيليك، متحدّث الحزب الحاكم للعدالة والتنمية في تركيا، إن البلاد ليست على عجلة للاجتماعات واللقاءات مع الجانب السوري، لكن بالمقابل لا نريد تأخيرها.
أعلنت قناة السويس تنفيذ مشروع تطوير بحيرة البردويل في شمال سيناء بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتكريك قناة رئيسية بعمق 4 أمتار وعرض 100 متر.
كشف وزير الزراعة المصري، السيد القصير، تفاصيل تطوير حديقة الحيوان في مصر، وحقيقة بيعها لجهة أجنبية.
غيّب الموت بطل روسيا والمدير العلمي لشركة "الماس – أنتاي" الروسية، بافيل كامينيف، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 86 عاما.
فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلقب "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.
انتشرت على مواقع التواصل لقطات مؤثرة لعسكري روسي يلتقي على الجبهة بعد طول غياب بنجله الذي يقاتل أيضا في صفوف القوات الروسية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن تزويد تركيا لسلطات كييف بقنابل عنقودية.
دعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى دعم عربي مالي لمصر حفاظا على الاستقرار والصمود العربي.
أحرجت زوجة الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال ترحيبها به.
أصدرت محكمة الثورة الإسلامية حكمها بإعدام جواد روحي، أحد قادة أعمال الشغب بمدينة نوشهر، الذي حرق القرآن الكريم في ساحة المدينة وتسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة عدد من رجال الأمن.
صرح المحلل السياسي، أندريه سوزدالتسيف، بأن المعلومات بشأن توريد تركيا لذخائر عنقودية لأوكرانيا قد تكون محاولة لدق إسفين بين روسيا وتركيا بشأن الصراع الأوكراني.
أطلق مودع لبناني، اليوم الثلاثاء، النار على مدخل مصرف "بلوم بنك" في مدينة صيدا بجنوب البلاد.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حرمان السياسيين المعارضين، فيكتور ميدفيدتشوك، وتاراس كوزاك، ورينات كوزمين، وأندري ديركاش من الجنسية الأوكرانية.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة وجدها عدد كبير من المتابعين أنها شبيهة بجورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخرا للسعودية، ما أثار تفاعلا.
يمكن أن تلعب أسلحة وأجهزة الاستشعار في طائرة "سو-57" دورا مفيدا لروسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
كشف مركز "برييف" الإنتاجي التقني عن أول طائرة جاهزة أنتجها للجزائر.
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