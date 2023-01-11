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الدفاع الروسية: شويغو يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة
لماذا روسيا؟

الفصل السابع - فريديريك

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فريديريك يحكي عن تجربته مع مطابخ العالم وسبب اختياره الاستقرار في مدينة روسية صغيرة.

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