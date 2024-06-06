الفصل الحادي والستون - جويل

تاريخ النشر:06.06.2024 | 17:08 GMT |
جويل يحكي قصة قدومه من كوبا، وكيف نجح في مشواره الفني في روسيا.
أعلن الرئيس الأسبق للمحكمة العليا في إسرائيل القاضي المتقاعد أهارون باراك 87 عاما، استقالته من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية.
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن القدس والمسجد الأقصى للإسرائيليين، مشيرا إلى أنه يجب الانتصار على "حماس" وعلى "حزب الله" وفقط عن طريق الحرب.
تقول بعض النصائح الطبية العامة إنه يمكن تناول بعض الأدوية على معدة فارغة، ولكن بعضها الآخر ينبغي تناوله مع الطعام للحد من الآثار الجانبية.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم في مصر أنها تلقت إخطارا من شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل.
اعتبر مدير معهد الأبحاث النووية للجامعة الأمريكية بواشنطن بيتر كوزنيك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يقبل دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض حول أوكرانيا.
قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، عبد الله بن سليمان المنيع، إن غدا الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن "الجيش قتل 3 مسلحين حاولوا دخول إسرائيل من رفح".
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي دمرا نفقا ضخما وغير مسبوق يصل الحدود بين مصر وقطاع غزة عبر محور فيلادلفيا".
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول إصابة للإنسان بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع A(H5N2)، أدت إلى وفاة المصاب في المكسيك.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية، أن حماس والفصائل الفلسطينية ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق يقوم على أساس وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.
كشفت مصادر لـRT عن وزراء سيستمرون في الحكومة المصرية الجديدة التي سيعيد مصطفى مدبولي تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، مع المعلومات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية بشأن حالته الصحية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الولايات المتحدة اقترفت خطأ فادحا بسبب فرضها قيودا على الدولار.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأمريكية ستجبر نظام كييف، ولا سيما فلاديمير زيلينسكي، على خفض سن التعبئة إلى 18 عاما، ومن ثم ستتخلص من زيلينسكي، وقد يستغرق ذلك عاما.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تحليلا جديدا تناول من خلاله مخاطر المعلومات الخاطئة والمضللة على العالم.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا تتلقى بانتظام مختلف البيانات من أوكرانيا، حيث لا توجد لدى نظام كييف أي أسرار.
تعرض أحد أعضاء البرلمان البريطاني للمطاردة من قبل طالب لجوء مصري مقعد، غاضب من عدم وجود دعم لطلبه بالهجرة.
يستضيف المنتخب المصري نظيره البوركيني مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الاولي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة.
نشر الحوثيون فجر يوم الخميس 6 يونيو مشاهد من إطلاق صاروخ "فلسطين" البالستي الذي استهدفت به القوات التابعة لأنصار الله في اليمن منطقة أم الرشراش (إيلات) في إسرائيل.
أعلن الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ أن اللقاح الروسي المضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاجتبارات التي أجريت على الفئران المخبرية.
نشر الكاتب البريطاني ديفيد هيرست مقالا طويلا ذكر فيه أوجه الشبه بين إسرائيل والصليبيين عبر التاريخ من حيث الأساليب والمطامح.
يخوض منتخب سوريا مباراة هامة ضد نظيره الكوري الشمالي، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
قتل 32 مدنيا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي فجر الخميس جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
اعتبر الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استحالة الحوار بين روسيا واليابان قبل تغير موقف طوكيو بشأن أوكرانيا "غير مقبول".
يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، أزمة جديدة بسبب محمد صلاح نجم الفريق خلال الفترة الحالية، حتى في حال تجديد تعاقده مع الريدز.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت السفارة السعودية في القاهرة أنها تلقت بلاغا من السلطات المصرية مفاده العثور على جثة يعتقد أنها للمواطن المفقود هتان شطا الذي فقد أثره خلال تواجده في القاهرة منذ أبريل الماضي.
أكد السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الغرب تلقى إشارة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي الدولي.
برز مؤخرا اسم المؤثرة المغربية كنزة ليلي، التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، لتحصد خلال وقت قصير آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ركزت وسائل الإعلام المصرية على قرار الكويت استبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها.
أعلنت إسبانيا اليوم الخميس انضمامها إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
اقتحم أحد المستوطنين المسجد الأقصى وهو يرتدي تميمة "التيفيلين" وهي إحدى أدوات الصلاة الدينية عند اليهود، في امتداد لسلسلة الانتهاكات التي يرتكبها المتطرفون في الأقصى عند كل مناسبة.
رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحولت إلى "جمهورية موز" في عهد الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر هي "الأهم في تاريخنا".
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا ولا لشن ضربات على موسكو أو الكرملين.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف دقيقة لآلية عسكرية إسرائيلية وطاقمها في موقع عداثر شمال إسرائيل.
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الأربعاء تقريرا خاضت في تفاصيله عن القرارات المصيرية التي تنتظر إسرائيل في علاقة بالصففة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب في غزة.
أفادت أنباء بمقتل وإصابة عدد من الأطفال، اليوم الخميس، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم من منحدر جبلي في نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بالقرب من مدينة دركوش غربي إدلب في سوريا.
حذرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تقارب كبير في العلاقات بين مصر وإيران ودول عربية أخرى بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يثير قلقه منذ 40 عاما".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، أنه أطلق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، "كانت تعتدي على سمائنا وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون"، اليوم الخميس" تنفيذ عمليتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية بالعراق" في ميناء حيفا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
أعلن الحوثيون يوم الأربعاء تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا في البحرين الأحمر والعربي.
حول وسائل الرد على سماح الغرب باستخدام أسلحته بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وثقت اللحظات الأولى بعد العملية النوعية التي نفذها حزب الله بسرب من مسيرات انقضاضية استهدفت تجمعا مستحدثا لجنود إسرائيليين في الشمال.
أعلنت الخارجية الفرنسية أن تصريحات السفارة الروسية في باريس حول العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا "لن تبقى بدون عواقب".
أكدت مصادر حكومية مصرية مطلعة انتظام إمدادات الغاز من إسرائيل للسوق المصرية بمعدلات تقارب 900 مليون قدم يوميا، موضحة أن مضاعفة تلك الواردات مرهونة بانتهاء مشروعات التنمية بحقولها.
توقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس موعد الحرب المقبلة، مشيرا إلى أن على بلاده الاستعداد لها مع العام 2029 مطالبا بتحسين القدرة الدفاعية لجيشه وبإصلاح نظام التجنيد الإجباري.
أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية والذي اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررا له.
تداولت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع إخبارية مقطع فيديو وثق هتافات متطرفين إسرائيليين مسيئة للنبي محمد في باحات المسجد الأقصى مع بدء مسيرة الأعلام.
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عند باب العامود حول منح اليهود حرية الصلاة في المسجد الأقصى.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تفكر في إمداد مناطق من العالم بأسلحتها بعيدة المدى لتوجيه ضربات حساسة للدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم الأربعاء، إن الرد الإسرائيلي على هجوم "حماس" لا يشبه الحرب أبدا بل هو نوع من الإبادة الجماعية لأهالي غزة.
كشف تقرير صحفي إسباني، يوم أمس الثلاثاء، عن قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة حرة.
أعلن الملياردر الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ تدابير عاجلة لزيادة معدل الولادات.
قال رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي لمراسل RT العربية سرجون هدايه تعليقا على توعد بوتين باستخدام أراضي دول صديقة لروسيا بأن روسيا صبورة، ولكن "للصبر حدود".
تعرضت السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الأربعاء إلى إطلاق نار على يد 3 مسلحين، قال الجيش اللبناني إنه قبض على أحدهم مصابا وهو من الجنسية السورية.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول مطلع أن قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح بايدن بشأن غزة، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عن انفتاحه على وقف الحرب.
كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن "خلاف أبدي" بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطقس.
أكد الرئيس بوتين أن روسيا غير مهتمة بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سواء بايدن أو ترامب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ملاحقة ترامب "تحرق الولايات المتحدة من الداخل".
أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان اليوم الأربعاء الجلد العلني لأكثر من 60 شخصا، من بينهم أكثر من 12 امرأة، على يد حركة طالبان في ولاية ساري بول الشمالية.
حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تهديدات الخارجية الفرنسية بفرض "عقوبات" على الدبلوماسيين الروس في باريس، من إجراءات جوابية.
عرض تسجيل صوتي لمدير معهد الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي يعترف فيه بإجبار الأفراد على الحصول على لقاح كوفيد-19 وارتداء الكمامات وفرض التباعد الاجتماعي.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مناقشته للوضع الديموغرافي، عن ارتياحه لزيادة عدد السكان المسلمين في البلاد.
لم تمر تصريحات المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، المنتقل حديثا إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر مرور الكرام لدى ناديه السابق باريس سان جيرمان.
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرسوم الكاريكاتورية التي تنشر في الصحافة الغربية في محاولة لخلق صورة مشوهة مخيفة له، قائلا بتهكم : "دعوهم يخافون".
رجح النائب الأوكراني السابق فلاديمير أوليينيك بأن تقرر واشنطن استبدال فلاديمير زيلينسكي بالقائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني أو رئيس البرلمان السابق دميتري رازومكوف.
سجل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أول خطاب متلفز له بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها مايو الماضي، وقال إن من حاول اغتياله لم يكن سوى "رسول للشر والكراهية السياسية".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن ظهور أولى الدبابات الألمانية على الأراضي الأوكرانية، أحدث صدمة معنوية وأخلاقية للشعب الروسي.
كلف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الفنان والمنتج المغربي العالمي نادر خياط الملقب بـ"ريد وان" بإعداد أغنية جديدة للفريق بمناسبة حصول الميرنغي على لقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا.
نشر "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله" مشاهد من عملية استهداف منصة قبة حديدية في ثكنة راموت نفتالي، مما أدى إلى تدميرها.
صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، لصالح بقاء تقنية الفيديو "VAR" في الموسم المقبل.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن رئيسة موظفي البنتاغون كيلي ماغسامين ستتقاعد في نهاية يونيو الجاري.
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تهدد بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إسرائيل، هو تجسيد حي لـ "القانون الأمريكي".
نشرت وكالة "نوفوستي" مقطع فيديو يظهر لقطات لضربة صاروخية يعتقد أنها من منظومة "هيمارس" نفذتها القوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية منذ عام واحد.
أدت زيادة سرعة عربة ترام الناجمة عن عطل مكابحها إلى قذف ركاب خارجها واصطدامها بعربة ترام آخرى على نفس السكة في مدينة كيرموفو بروسيا.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة ستفهم وستدرك مع مرور الوقت، أنه لا يجوز التحدث مع الصين بلغة التهديد والابتزاز.
أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم الأربعاء تنفيذ عمليات مداهمة لعدد من المنازل في البقاع الغربي وتوقيف 5 أشخاص ضمن إطار ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تعقيبا على تصريحات الرئيس بوتين بشأن تزويد دول ثالثة بالأسلحة ضد الغرب إن من يعتبرون الولايات المتحدة عدوهم هم أصدقاء لروسيا.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مجموعتين من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات كييف في الجزء الذي تسيطر عليه من مدينة خيرسون أطلقوا النار على بعضهم البعض ما أوقع إصابات بينهم.
صرح رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، بأن بلاده لا تنوي إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا عدم وجود خطط من هذا القبيل، مخالفا بذلك تصريحات سابقة لرئيسه ماكرون بهذا الخصوص.
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة تأجيل موعد نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.
كشف سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا أن شاحنة تنقل صواريخ غربية في طريقها للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها في منطقة نيكولاييف.
تطرح الحكومة المصرية خلال أيام مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود.
تتفاقم العديد من الأمراض المزمنة في الطقس الحار، لذلك يجب على كبار السن أن يكونوا حذرين للغاية بشأن صحتهم.
أفاد المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو بوصول عدد كبير من خبراء "الناتو" إلى أوكرانيا وتوليهم مناصب عليا في جيشها.
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.
عثر الزوجان الأمريكان على خزنة مليئة بأكوام ملوثة من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أثناء صيد المغناطيس في إحدى بحيرات نيويورك.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحقيق تقدم في إطار العملية العسكرية الخاصة وتحسين الوضع على العديد من الجبهات وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بلغت حوالي 1280 عسكريا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، عندئذ سينتهي الصراع خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لن تكشف أبدا عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، بخصوص الأزمة الأوكرانية.
طلبت روسيا يوم الأربعاء عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم 14 يونيو على خلفية إعطاء الدول الغربية الضوء الأخضر لكييف باستخدام الأسلحة التي أرسلوها إليها لضرب الأراضي الروسية.
أبدت أندية البريميرليغ، قلقها من قرار مانشستر سيتي رفع قضية قانونية أمام رابطة الدوري الإنجليزي، بهدف القضاء على الضوابط المالية للمسابقة.
صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة العربية السعودية ستزيد طاقتها الإنتاجية من النفط الخام في السنوات الثلاث المقبلة.
روى مشجع لنادي الهلال السعودي، تفاصيل قصة التقاطه صورة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال حضوره المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم بين الهلال والنصر.
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