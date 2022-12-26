العالم ينزلق نحو حرب عالمية ثالثة.. هل يستجيب الغرب لتحذير روسيا؟

من باب التحذير وليس التهديد ترى موسكو أن الحرب العالمية الثالثة نووية الطابع باتت أقرب من أي وقت مضى

وتؤكد على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع الانزلاق نحو هذا السيناريو، إلا أن عدم حصولها على الضمانات الأمنية سيؤدي إلى استمرار التوتر إلى أجل غير مسمى.

وبالرغم من ارتفاع منسوب التوتر والتصعيد سياسيا واقتصاديا وأمنيا توجه موسكو رسائل ثلاث، الردع النووي واستمرار العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها والانفتاح على الحوار، وهنا يعبر وزير الخارجية سيرغي لافروف عن ثقته بأن الغرب ذاهب للتفاوض شاء أم أبى..

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