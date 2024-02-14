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السيسي وأردوغان..قمة لعلاقة استراتيجية ووقف حرب إسرائيل بغزة

أخبار العالم

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بعد أكثر من عِقد من الشقاق بين القاهرة وأنقرة يعود رئيسا البلدين للتأكيد في أول لقاء بينهما على عمق العلاقات التاريخية الممتدة وأهمية الروابط الاقتصادية التي استمرت في النمو

خلال السنوات الأخيرة رغم توقف الاتصالات الدبلوماسية.
في هذا السياق أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال أول لقاء جمع بينهما في القاهرة على ضرورة التنسيق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.. كما شددا خلال مؤتمر صحفي مشترك على أهمية حل الدولتين، وعزمهما الدفع بالعلاقات بين البلدين وتطويرها.
فهل تنجح القاهرة وأنقرة في التأثير بمسار الحرب الإسرائيلية على غزة؟ وهل تفتح قمة القاهرة صفحة جديدة من التنسيق والتعاون؟

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