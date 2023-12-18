السيسي رئيسا لمصر لولاية جديدة.. تحديات المرحلة المقبلة
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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات وصول السباق الرئاسي في مصر إلى النهاية بفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بنسبة تقترب من الـ90 بالمائة،
بينما حصل منافسوه الثلاثة على نحو 10 بالمائة من مجموع الأصوات الصحيحة، في انتخابات وصفتها اللجنة بالأعلى من حيث إقبال الناخبين في التاريخ بنسبة زادت على 66 بالمائة، وبذلك تمتد رئاسة السيسي لفترة جديدة حتى عام 2030
إذا مع فوز السيسي بولاية جديدة هل ستشهد أجندة الرئاسة تغييرات تفرضها التحديات الداخلية والخارجية؟ وما هي أبرز هذه التحديات؟
أسئلة أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة من استديو القاهرة الكاتب الصحفي ورئيس تحرير المصري اليوم علاء الغطريفي