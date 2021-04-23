السودان يهدد إثيوبيا.. هل يحسم القضاء؟

في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى طريق مسدود، هدد وزير الري السوداني ياسر عباس بتصعيد الأزمة على المستويين السياسي والقانوني

وكشف في هذا الصدد أن بلاده تدرس اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان، كما أكد على مواصلة العمل لحشد الرأي العام العالمي والإقليمي لتعزيز مطالب الخرطوم بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.

ووسط الجولة الإفريقية لوزير الخارجية المصري سامح شكري لعرض وجهة نظر بلاده حول الأزمة، أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان مبعوثًا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي مؤكدةً أنه سيعمل على قضايا إقليم تجراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة.

فما تفسيرُ ازدياد حدة تصعيد اللهجة السودانية تجاه أزمة السد؟ وهل تملك الخرطوم القدرة على المضي قدمًا في المسار القانوني؟ كيف تُفهم المواقف الإفريقية حول الأزمة؟ وهل تحقق واشنطن اختراقًا في جمود المفاوضات عبر مبعوثها الجديد؟

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