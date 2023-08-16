الدفاع الروسية تتهم.. واشنطن تحضر لنشر وباء جديد بأوكرانيا

كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، عن تحضير واشنطن لجائحة جديدة عبر الفيروسات المتحورة،

وعن سبب تنفيذ أمريكا مختبراتِها البيولوجية في دول ثالثة مثل أوكرانيا وجورجيا ، وليس على أراضيها. مؤكدا أن الخطر الكبير غير المقبول للحوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية هو أحد أسباب التي أدت إلى نقلها، "وما حدث في جامعة نورث كارولينا خير مثال على ذلك"

والتساؤل.. ما الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لهذا التطوير البيولوجي؟ ما انعكاساته؟ وماهي مصلحة شركات الأدوية؟ والى أي حد يؤكد هذا الكشف الاتهامات الأميركية الخاطئة للصين حول منشأ كورونا؟

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