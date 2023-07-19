الخليج وإيران.. حوارات معمقة بعيدا عن الوصاية الأمريكية
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أكد مجلس التعاون الخليجي أن لديه رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران ضمن المواثيق الدولية،
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في تصريحات صحفية إن جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعودية وإيران مضيفًا أن تطبيع هذه العلاقات يسهم في استقرار المنطقة.
الموقف الخليجي يأتي بعد أسابيع على دعوة إيران من جانبها لإنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول المنطقة حيث طرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون بمشاركة كافة الدول الواقعة شمال وجنوب الخليج.
فهل تنجح دول منطقة الخليج في تجاوز خلافتها عبر آليات جديدة للحوار؟