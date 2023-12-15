الحوثيون يستهدفون سفنا لإسرائيل.. هل سيصطدمون مع القوات الأمريكية؟

في بيان يؤكد استمرار الحوثيين في استهداف السفن المتوجهة إلى إسرائيل، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة شن هجومين بصاروخين بحريين على سفينتين بعد رفضهما الاستجابة لرسائل التحذير.

من جانبه أفاد مسؤول أمريكي بأن المدمرة الأمريكية يو إس إس مايسون توجهت إلى المنطقة لتقديم المساعدة.. بموازاة ذلك أعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف بحري واسع لحماية السفن في البحر الأحمر.

في المقابل اعتبر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتيياني المقترح الأمريكي خطوة غير عقلانية ستواجه مشكلات استثنائية.

هذا ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن حركة السفن إلى ميناء إيلات توقفت بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين.

فما هي أبعاد عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وما هي احتمالات التصعيد؟ وهل تنجح الولايات المتحدة في تشكيل تحالف دولي ضد أنصار الله؟

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