الحوثيون يتوعدون.. استهداف سفن إسرائيل حتى البحر المتوسط

أعلت جماعة أنصار الحوثيين بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد بتوسيع دائرة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل إلى البحر الأبيض المتوسط حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة

وفي بيان تلاه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع خلال مظاهرة للتضمن مع الشعب الفلسطيني، أكد سريع أن عمليات الاستهداف في المرحلة الجديدة ستشمل كل السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها في حال أقدمت إسرائيل على شن عملية برية في رفح.

إعلان الجماعة يأتي بعد تحذيرها قبل أيام للولايات المتحدة من الإقدام على أي تصعيد عسكري، مؤكدة أنها تملك مخزونًا كبيرا من أسلحة الردع النوعية.

فما مدى قدرة الحوثيين على توسيع نطاق استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل؟ وما خيارات واشنطن لمواجهة قدرات الجماعة ومخزونا من أسلحة الردع؟

Your browser does not support audio tag.