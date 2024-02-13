"الحرب الروسية الجديدة": أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا

تاريخ النشر:13.02.2024 | 19:51 GMT | أخبار العالم
هل تفكر روسيا فعلًا في الهجوم على دول في أوروبا؟
أفادت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضا جديدا بقيمة مالية ضخمة، لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.
قتلت طائرتان أمريكيتان شبحيتان من طراز "إف – 117" في بغداد، 408 عراقيين معظمهم من الأطفال والنساء، وأعلنت واشنطن أنها دمرت هدفا عسكريا بدقة فائقة.
أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أن الرد المصري على إسرائيل لن يقتصر على إجراءات رمزية مثل سحب أو طرد السفراء.
وصف بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الروسي عمر نورمحمدوف، الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بـ"الأحمق" بعد تصريحاته عن المسجد الأقصى في القدس.
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبكا وفي حالة من الضياع، وهو يقف خلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولا يعرف أين يجب أن يقف خلال تصريحات الأخير.
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، على أنباء حول استدعاء السفيرة الإسرائيلية في مصر على خلفية التصريحات التحريضية للمسؤولين الإسرائيليين عن مصر.
سلطت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي الضوء على صفقة غواصات متطورة للغاية تنوي مصر اقتناءها من إسبانيا.
أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" عن مقتل 3 من الرهائن الإسرائيليين الثمانية الذين قالت الكتائب يوم الأحد إنهم أصيبوا بجروح خطيرة في غارات على قطاع غزة.
سحب حزب العمال البريطاني المعارض دعمه لمرشح كان ينافس على مقعد في البرلمان بعد نشر تصريحات مسجلة تبنى فيها فكرة ضلوع إسرائيل في مؤامرة.
طلب الصحافي يسرائيل فراي، شكر حركة "حماس" التي أبقت "المختطفين بشروط معقولة"، وذلك بعد أن تم تحرير أسيرين إسرائيليين في عملية سرية الليلة الماضية.
بعد "اعتكاف" دام سنتين، استهل رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري عودته إلى بيروت بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمقر الحكومي.
سجّلت أول حالة وفاة بسبب جدري ألاسكا (ألاسكابوكس) في شبه جزيرة كيناي في أواخر شهر يناير، ما أثار جدلا كبيرا حول طبيعة هذا الفيروس ومدى انتشاره.
كشف الأسيران الإسرائيليان، لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما، اليوم الاثنين، ظروف أسرهما في قطاع غزة طيلة 129 يوما.
يواجه المتسوقون في المملكة المتحدة نقصا في إمدادات الشاي، بسبب اضطرابات البحر الأحمر جراء الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن، حسبما أفادت وسائل إعلامية بريطانية.
حذر صندوق النقد والبنك الدوليين من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها الذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديدا للاقتصاد العالمي.
أيد الملياردير الأمريكي وصاحب موقع X للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك رأي الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حول مساعدة واشنطن لكييف.
تساءلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدف نقل أسلحة متطورة للجيش المصري إلى الحدود مع إسرائيل بعد انتشار مقاطع فيديو كثيرة خلال الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا لتحركات قيل إنها لصواريخ مصرية، لكن مجهولة الاتجاه.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
ذكرت تقارير إسرائيلية أن هناك خطة لبناء جزيرة عائمة بالقرب من غزة يعيش فيها حوالي مليون شخص في خيام، وذلك بعد أن "توصلت إسرائيل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة ومصر حول هذه الخطة".
علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير".
يلتقي اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.
ما أن بدأت إسرائيل بعمليات عسكرية في رفح حتى خلفت مئات من القتلى والجرحى مع تهديداتها المستمرة لاقتحام المدينة التي تغص بالنازحين وخيامهم دون أدنى مقومات الحياة،
يستخدم نظام كييف وعدد من الشركات الأمريكية والأوروبية مواطني العرق السلافي في جمهورية دونيتسك الشعبية لإجراء اختبارات ضمن مختبرات بيولوجية وإرسال نتائج التحاليل للولايات المتحدة.
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ129، على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان والنازحين، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية.
قالت القناة "12" العبرية مساء يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي أوفير فليك برفقة رئيس الموساد ديفيد بارناع إلى القاهرة.
وقع مصنع نوفوسيبيرسك لصناعة الكيميائيات المركزة التابع لشركة روساتوم، وهيئة الطاقة الذرية في مصر وثائق توريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر.
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع، ووسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
نشر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين لقطات جديدة تظهر عملية التحرير المثيرة للمختطفين من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف وإحضار ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية. فمن هي، وبم اشتهرت؟
قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى إفريقيا جان ماري بوكيل، إن مهمة فرنسا تتمثل حاليا في تجديد العلاقات مع الدول الإفريقية وبناء صورة مغايرة.
أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض في أية حالة للانكسار في النزاع بأوكرانيا، وانتقد رغبة الغرب الساعية إلى الإطاحة ببوتين من منصبه كرئيس.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه تم تقديم درس ممتاز في التاريخ الروسي خلال مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب أعدت مسودة جديدة لموقفها الرسمي من رد "حماس" على العرض الذي قدمه الوسطاء بناء على مقترح باريس في مسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل للأسرى.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط برمته نحو الكارثة.
بلغت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا الدور الثالث لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار، على حساب الأوكرانية مارتا كوستيوك.
أعلن قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن قواته انتقلت من محاولات القيام بعمليات هجومية على خط التماس مع القوات الروسية إلى وضعية الدفاع.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل تقترح إنشاء مخيمات في قطاع غزة في إطار خطة إخلاء ستقوم بتمويلها الولايات المتحدة ودول الخليج.
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الثلاثاء، أن السفينة "ستار أيريس" تعرضت لضرر بسيط لكنها صالحة للإبحار، بعدما استهدفها الحوثيون بصاروخين من اليمن في مضيق باب المندب.
على الرغم من وجود دول تتخذ مواقف مماثلة مثل أيرلندا والنمسا وكوستاريكا، إلا أن سويسرا لا تزال صاحبة المكانة الفردية الأقدم والأقوى في مسألة الحياد على مستوى العالم.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأطفال من غزة مع جندي مصري يوجهون له بعض الأسئلة بخصوص الحرب في غزة.
أعلن فندق Pischa الجبلي في دافوس بسويسرا أنه لن يؤجر معدات التزلج والرياضات الثلجية للضيوف اليهود بعد الآن، بسبب تاريخ طويل مزعوم من السلوك الجامح والسرقة.
أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
طالبت نقابة الصحفيين في مصر بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام، وأكدت رفضها لتهديدات تل أبيب بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، معتبرة ذلك تهديدا لأمن مصر القومي.
كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار، تركي آل الشيخ، عن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس 2024، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.
اقترح هيرمان غورينغ، مؤسسة الشرطة السرية الألمانية "الغيستابو"، وقائد سلاح الطيران الألماني النازي خلال الحرب العالمية الثانية في 12 فبراير 1938 خطة لتوطين اليهود في مدغشقر.
أعلن متحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، الاثنين، استهداف سفينة "ستار أيرس" الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وإصابتها بشكل دقيق.
ما الذي يجري الآن في غزة، ومتى تبدأ المرحلة الأخطر من الصراع؟ حول ذلك، كتب بروخور دورينكو، في "إزفيستيا":
اتهم الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، إسرائيل بانتهاك صارخ لاتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر عام 1979.
يتأثر الدماغ عادة بالعمر، وتكون مشاكل الذاكرة منتشرة بين كبار السن. وهذا ليس بالضرورة الخرف، إذ يوجد ما يسمى بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.
وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طلبا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن صفقة محتملة حول الحرب في غزة.
كشفت دراسة جديدة أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يحسّن مزاجك ويعزز حيويتك خلال أربعة أيام فقط.
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي يدفع التشريع خطوة نحو إقراره.
اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات.
فجر حسين الصادق مدير منتخب السعودية مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس أزمة اللاعبين مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني قبل انطلاقة بطولة كأس آسيا 2023.
حذر مسؤول أوكراني رفيع من إقدام قائد عام القوات الأوكرانية الجديد ألكسندر سيرسكي، على خطوات في منتهى الخطورة من أجل إشباع رغبة الرئيس زيلينسكي في تحقيق انتصارات إعلامية في النزاع.
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، في القمة العالمية للحكومات بدبي يوم الاثنين، إن الحكومة الأمريكية تلاحقه وتضايقه منذ ثلاث سنوات بسبب إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن مصر تسابق الزمن مع الجميع سواء قطر وأمريكا والجانب الفلسطيني والإسرائيلي، في محاولة للوصول للتهدئة وإفراغ الأزمة من زخمها الحالي.
أعلنت شرطة مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية عن اكتشاف ملصق كتب عليه "فلسطين" على سلاح المرأة التي أطلقت النار في كنيسة يوم الأحد.
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة "ETH زيورخ" في سويسرا وجامعة Ludwig Maximilian في ألمانيا، عن تعقيدات مركب بروتيني خاص معروف بدوره الحاسم في عملية الإخصاب.
أعرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن غضبه من المعلومات التي تفيد بأن "فيسبوك" قيد نشر مقابلة بوتين وكارلسون على منصته بناء على "أوامر" الرئيس الأمريكي جو بايدن.
عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، إلى العاصمة الرياض مساء يوم الاثنين، لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف ناديه بعد الإصابة.
قالت مديرة قناة "RT العربية" مايا مناع، إن مراسل القناة الحربي محمد نصر، نجا "بأعجوبة" من هجوم صاروخي إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن حصول الجيش الإسرائيلي على فيديو يظهر فيه رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار في أحد أنفاق خان يونس بقطاع غزة.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.
أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بمقتل فتاة في إطلاق للنار داخل قطار الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.
استقبل رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، بعثة منتخب الأردن في مطار الملكة علياء الدولي بعمان، بعد الإنجاز التاريخي في كأس آسيا، بحلوله وصيفا لقطر حاملة اللقب.
تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية يوم الثلاثاء 13 فبراير وتستمر ليومين، مع احتمال حدوث الشفق القطبي، وإمكانية مشاهدته.
أثارت تدوينة نشرها الصحفي الإسرائيلي يئير نافوت انتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية تحرير أسيرين إسرائيليين في غزة غضب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية.
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا، رغم الدعم الغربي بمئات المليارات من الدولارات، مع تقدم الجيش الروسي شرقي أوكرانيا.
حرص أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، الفرنسي إيريك كانتونا، على إعلاء صوته بشأن مصير النازحين الفلسطينيين في رفح، على خلفية الحديث عن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة هناك.
قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، على موقع التواصل الاجتماعي X، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء جيش موحد لمعاقبة أعضاء الاتحاد على محاولات الخروج منه.
شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في فعاليات اليوم الرياضي في البلاد، اليوم الثلاثاء، من خلال ممارسة رياضة التجديف، في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد.
أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، توثيق مقتل عدد من جنود قوات كييف في انفجار ذاتي للصاروخ السويدي المضاد للدروع طراز AT4 بحوزتهم على عدة قطاعات من الجبهة.
توقع ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، سيطرة الجيش الروسي على مدن أوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف في إطار العملية الخاصة دون أن يوقف تقدمه شيء.
أكد مصدر مصري رفيع المستوى يوم الاثنين أن القاهرة تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات، محذرا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أطلعوا مصر على العملية الأخيرة في رفح، وأبلغوها أن الحديث يدور عن "حدث محدد" للإفراج عن مختطفين لدى حماس.
استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض يوم الاثنين.
كشف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك للرئيس أندريه دودا وجود أدلة على استخدام غير قانوني في البلاد لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي وجمعه بيانات عن أشخاص معروفين جدا في البلاد.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه لاعبو منتخب كوت ديفوار، أثناء احتفالاتهم بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم.
اعترف رئيس العلاقات العامة في اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية إيفان سيكاتش بعجز القوات المسلحة الأوكرانية عن الاحتفاظ بمدينة أفدييفكا.
قالت قناة "i24 News" الإسرائيلية إن عشرات الشكاوى وردت في الأيام الأخيرة من جنود ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع هاجمتهم مجموعات من الكلاب الضالة من غزة.
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، كواليس جديدة لمنع التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، من تسديد ركلة جزاء أمام ضيفه جيرونا، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك اتفاقية سلام بين بلاده وإسرائيل وهي سارية على مدار الـ 40 عاما الماضية، وسوف تستمر.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه يتعين على اليابان أن تعيد النظر في سياستها العدائية تجاه روسيا إذا أرادت استئناف الحوار السياسي والتعامل الكامل بين الدولتين.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيع قد يصلان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء للتفاوض حول إنهاء الحرب في غزة.
قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق باريك إن إسرائيل تواجه اليوم مشكلة كبيرة جدا مع مصر، وأن قرارا واحدا من القاهرة سيجعلها دولة معادية لتل أبيب، بأقوى وأفضل جيش في الشرق الأوسط.
أظهرت دراسة جديدة أن أدوية "أوزمبيك" و"ويغوفي" لعلاج السكري، لا تفيد في إنقاص الوزن فحسب، بل إن لها فوائد مذهلة في مجالات طبية أخرى.
أوكرانيا تستعد للتضحية بعشرات آلاف آخرين من مواطنيها على جبهة واحدة. حول ذلك، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا اليوم الثلاثاء، لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الهجوم الذي تهدد به إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أعلن الدكتور ألكسندر بريكاتشيكوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الهيموغلوبين المنخفض والبواسير التي يصعب علاجها قد تكون من أعراض السرطان.
كشف موقع ليفربول إيكو، أنه من الممكن عودة النجم المصري محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة مضيفه برينتفورد، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
يعتبر "خرف الشيخوخة" من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكبار بالسن، وعاملا من العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، فما هي الوسائل المتبعة لمنع تفاقم هذا المرض؟
توفي يوم الاثنين الربان أحمد المصري بطل عملية إغراق الحفار الإسرائيلي في ميناء أبيدجان في مارس عام 1970.
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
تساقطت الثلوج على الإمارات العربية المتحدة، وتسببت حبات البرد ببعض الأضرار، وقد أرسلت وزارة الداخلية رسائل تحذيرية بمختلف اللغات دعت فيها إلى تجنب أماكن الأودية وتجمعات المياه.
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وجه أصابع الاتهام نحو مصر بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر.
عمل مسؤولون إسرائيليون لتهدئة المخاوف المصرية المتعلقة بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح، وذلك إثر تقارير حول "تهديد القاهرة بتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد".
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