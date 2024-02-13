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أبعاد روسية

"الحرب الروسية الجديدة": أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا

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هل تفكر روسيا فعلًا في الهجوم على دول في أوروبا؟

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