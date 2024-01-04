الجزائر ومالي.. احتواء فتور العلاقات لحفظ أمن منطقة الساحل

فتور بين الجزائر وباماكو يحاول الطرفان احتواءه، ليس فقط لإحياء أهداف اتفاقية السلم والمصالحة الموقعة بين الفرقاء الماليين، بوساطة جزائرية،

وإنما لحفظ الأمن في منطقة الساحل ككل، بعدما شهدت تغيرات كثيرة، يجتمع أبرزها تحت هدف واحد وهو خروج ما يصفونها بالقوات الاستعمارية، وما يتجسد أيضا في تمسك الجزائر بسيادة قرار مالي وغيرها من دول الساحل.

مآلات هذه التطورات وتداعياتها على المنطقة نناقشها في هذه الحلقة من استديو الجزائر، مع ضيفنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور زهير بوعمامة..

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