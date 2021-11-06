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أزمة الجزائر مع فرنسا.. هل يعتذر ماكرون من أجل عودة العلاقات لطبيعتها؟

أخبار العالم العربي

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن مالي خط أحمر بالنسبة للجزائر، مؤكدا أن بلاده قد تتدخل عسكريا هناك إذا طلبت حكومتها ذلك.

وأشار في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الألمانية، إلى أنه لن يقومَ بالخطوةِ الأولى لمحاولةِ تخفيف التوتر مع باريس، بسبب ما وصفها بالتصريحات الخطيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستبعدا قرب نهايةِ الخلافِ مع فرنسا.. الرئيس الجزائري  قال إنَ ماكرون أهانَ كرامةَ الجزائريين بطعنِه في تاريخهم، وشدد على ضرورة اعتراف فرنسا بكافة جرائمِها الاستعماريةٍ، وليس ما حدث في فترة قصيرة فقط .. يأتي ذلك بينما استقبل الرئيس تبون نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين وعمقها منذ الثورة التحريرية الجزائرية والعشرية السوداء..

فما هي الرسائل الضمنية في تصريحات تبون؟ وما الذي تعكسه في توجهات السياسة الخارجية للجزائر؟  

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