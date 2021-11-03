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الجزائر تتهم المغرب بقتل 3 من مواطنيها.. تصعيد جديد؟

أخبار العالم العربي

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توتر جديد يضاف إلى مسلسل الأزمات المتراكمة والمتصاعدة بين المغرب والجزائر.

الرئاسة الجزائرية تعلن عن مقتل ثلاثة مواطنين جراء قصف لشاحناتهم على الطريق بين مدينة ورقلة الجزائرية والعاصمة الموريتانية نواكشوط، وتتهم الجيش المغربي بالضلوع في الحادث الذي لن يمر دون عقاب كما قالت.
الرباط ردت عبر مصدر رفيع المستوى، نفى شن غارة على أيه أهداف في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، متهما الجزائر بالسعي لافتعال أزمة.
بالتفاصيل نبحث حقيقة ما جرى، وتداعياته السياسية والأمنية.

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